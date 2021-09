Fifa 22 dá para jogar a partir de hoje, 22: veja tudo do lançamento do jogo

Jogo teve acesso antecipado a partir de hoje, 22. Com o lançamento do Fifa 22, a EA Sports revelou diversas informações sobre o game; confira data de lançamento, preço e as principais novidades

O primeiro trailer do Fifa 22 foi lançado no dia 11 de julho e já foi revelado um pouco dos novos gráficos e funções da próxima versão do game, além do retorno do craque francês Kylian Mbappé como capa. Seguindo o padrão dos games da franquia, o lançamento está marcado para o dia 1º de outubro. Porém, vai dar para jogar em acesso antecipado por 10 horas a partir de hoje, quarta-feira, 22 de setembro (22/09).

Para isso, precisa ser assinante do EA Play, antigo EA Access, serviço da Electronic Arts. Assinantes do Xbox Game Pass para PC e Ultimate contam com o EA Play. E sem limites de hora, o jogo poderá ser inaugurado a partir do dia 27 de setembro para quem optar pela edição especial Ultimate, que é mais cara comparado à versão padrão.

Fifa 22: qual o preço do jogo?

PlayStation

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Versão padrão (PS4) - R$ 289,90

Versão padrão (PS5) - R$ 338,90

Edição Ultimate (PS4 e PS5) - R$ 498,90

Xbox:

Versão padrão (Xbox One) - R$ 299

Versão padrão (Series X/S) - R$ R$ 339

Versão Ultimate (One e Series) - R$ 499

PC (Steam):

Versão padrão - R$ 249

Versão Ultimate - R$ 349

Fifa 22: qual console dará para jogar?

A nova versão estará disponível para PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC.

No entanto, para quem quiser jogar entre as gerações das mesmas plataformas (PS4 e PS5 ou Xbox One e Series), a solução será comprar a edição Ultimate.

Fifa 22: quando estará disponível para compra?



A pré-venda do FIFA 22 já está disponível em todas as plataformas de lançamento. Para quem tiver uma assinatura EA Play (disponível para PlayStation, Xbox e PC), poderá contar com 10% de desconto na reserva do game.

Fifa 22: quais as novas funções do game?

Nova geração:

Com a inclusão da tecnologia HyperMotion, será possível ter animações e movimentos ainda mais realistas, com capturas personalizadas dos atletas, porém, a novidade só estará disponível no PS5 e Xbox Series X/S.

Para conseguir o resultado, a A EA usou capturas de partidas completas, 11 x 11, para obter mais detalhes de jogadores de equipes como Real Madrid, Paris Saint-Germain e Liverpool.

Novos ídolos:

A última versão contou com mais de 100 jogadores do passado na lista de Ídolos do Ultimate Team. No Fifa 22, o número será ampliado.

Entre os nomes mais pedidos, estão:

Gabriel Batistuta

Robin van Persie

Lucio

Park Ji-Sung

Jaap Stam

Cha Bum-kun

Diego Forlan

Wesley Sneidjer

Iker Casillas

Fifa 22 irá ter o Brasileirão?

Apesar de muitos pedidos pela volta do Brasileirão no Fifa e depois da recente inclusão de alguns jogadores de times brasileiros no banco de dados do Fifa 21, o Campeonato Brasileiro segue sem licenças para os atletas em 2022.

Sobre o assunto Jogar Fifa e CoD queima mais calorias que abdominais? Entenda estudo

China limitará videogames on-line a três horas semanais para menores

REVIEW: The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Além disso, a série A Italiana perdeu times como Juventus, Roma, Napoli e Atalanta. Os últimos assinaram contratos de exclusividade com a Konami, desenvolvedora do concorrente PES.

Fifa 22 irá ter VAR?

A inclusão do sistema de árbitro de vídeo revolucionou o futebol na última década, no entanto, o novo recurso não estará disponível no Fifa e não existe nenhuma previsão para a inclusão do VAR no título.

Fifa 22: quais serão os melhores jogadores?

O ranking dos melhores jogadores do Fifa 22 é liderada pelo argentino Messi, avaliado com a nota 93. Em seguida, aparece Robert Lewandowski com 92 e em terceiro, Cristiano Ronaldo com 91, que perdeu um ponto de seus atributos gerais e um pouco de sua velocidade. Confira abaixo:

Lionel Messi - 93

Robert Lewandowski - 92

Cristiano Ronaldo - 91

Kevin De Bruyne - 91

Kylian Mbappé -91

Neymar Jr - 91

Jan Oblak - 91

Harry Kane - 90

N’Golo Kanté - 90

Manuel Neuer - 90

Tags