Netflix, Disney Plus e HBO Max: veja os lançamentos do fim de semana

O Festival Jazz & Blues, primeiro evento-teste de música no Ceará após a retomada da economia, começa a oferecer seus ingressos nesta sexta-feira, 10 de setembro. O evento, que acontece há anos em Guaramiranga, receberá 200 pessoas por dia entre 17 e 18 de setembro.

As entradas gratuitas podem ser reservadas no site da Bilheteria Virtual. Todos que adquirirem os bilhetes deverão comprovar que receberam as duas doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19.

Além disso, o público também terá que mostrar teste negativo para coronavírus, que será gratuito e disponibilizado pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). A testagem será realizada com dois dias de antecedência aos shows.

Além disso, o evento que ocorre em um campo de futebol de Guaramiranga não terá praça de alimentação. A área para plateia será descoberta e ao ar livre. Mais detalhes estão disponíveis no site do festival.

No primeiro dia, o Jazz & Blues recebe Fladiana e Quarteto Jazzera com o show “Meu Lugar”; o trombonista Rômulo Santiago com “Tributo a Raul de Souza”; e o cantor Marcos Lessa com “Nature Boy - Tributo a Nat King Cole”.

Já no sábado, 18, haverá a cantora Idilva Germano com “Quasar”; o pianista Ricardo Barcelar com “O viver é de improviso”; e os sanfoneiros Adelson Viana, Nonato Lima e Zé do Norte com “Sanfona Jazz”.

Além do formato presencial, as apresentações também serão exibidas no canal do Youtube do evento para aqueles que não estarão presentes.

Festival Jazz e Blues

Quando: sexta-feira, 17, e sábado, 18

Onde: em Guaramiranga

Ingressos gratuitos: a partir de amanhã, 10 de setembro, na Bilheteria Virtual

Mais informações: no site do evento



