DC Comics divulga programação para o dia do Batman em setembro

Os fãs de The Wanted podem colocar a música “Glad You Came” (“que bom que você veio”, em tradução livre para o português) e comemorar. Depois de sete anos de hiato, a banda inglesa retorna com o álbum “Greatest Hits Album”, que será lançado no dia 12 de novembro.

O conteúdo será um compilado das principais canções do grupo, mas também terá duas produções inéditas. “Estamos mega animados em anunciar que estamos de volta e lançaremos nosso álbum ‘Greatest Hits’ em 12 de novembro”, publicou o perfil no Twitter pela primeira vez desde dezembro de 2014.

Além disso, haverá uma apresentação ao vivo no show “Inside My Head”, marcado para 20 de setembro. O evento beneficente tem o objetivo de apoiar pesquisas sobre o câncer e está sendo realizado por um dos membros, Tom Parker, que foi diagnosticado com um tumor cerebral no ano passado.

Após grande repercussão nas redes sociais, escreveram: “Estamos maravilhados com todas as mensagens de apoio! É tão bom estar de volta. Mal podemos esperar para ver o que vem por aí”.

The Wanted, composto por Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness, Tom Parker e Nathan Sykes, se tornou um sucesso há uma década. O sexteto é responsável por hits como “Glad You Came”, “Chasing The Sun”, “I Found You” e “We Own The Night”.



