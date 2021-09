Matrix Ressurrections: Warner Bros divulga trailer e data de lançamento

O Cinema do Dragão lança novos filmes em sua programação presencial e virtual a partir desta quinta-feira, 9. Uma das novidades é “Suk Suk - Um Amor Em Segredo”, dirigido por Ray Yeung, que está disponível na sala física.

O longa-metragem japonês acompanha a trajetória de dois homens idosos, Park (Tai-Bo) e Hoi (Ben Yuen), que passaram a vida sem assumir sua homossexualidade. Os dois são casados com mulheres e têm filhos.

Quando eles se conhecem, encontram um no outro a expectativa para viver como sempre quiseram. A partir disso, começam a sonhar com um futuro juntos.

Ainda há a estreia de “Rodantes”, do diretor brasileiro Leandro Lara. Na narrativa, três pessoas que enfrentam grandes processos de mudança cruzam caminhos.

Tatiane (Caroline Abras) foge de casa para reconstruir sua história sem traumas; Odair (Jonathan Well) deixa de morar com os pais e passa por descobertas sexuais; e Henry (Félix Smith) é um imigrante do Haiti que se encontra na miséria com sua família.

Já um dos lançamentos virtuais será “Quem Matou Lady Winsley”, de Hiner Saleem. Enredo traz Fergun, um homem de Instambul que vai para o Arquipélago do Príncipe, na Turquia, com o objetivo de chefiar a investigação de um assassinato.

Também está disponível “Mentira Nada Inocente”, dirigido por Calvin Thomas e Yonah Lewis. Enredo acompanha Katie, uma estudante de dança que finge estar com câncer para ganhar dinheiro.

Além desses quatro novos filmes, o Cinema do Dragão comemora os seus oito anos de fundação com sessões especiais de longas-metragens que marcaram a história do equipamento cultural.

Nesta semana, por exemplo, haverá a exibição presencial de “Pacarrete”, de Allan Deberton, e “Divinas Divas”, de Leandra Leal.



Programação completa

Sala física

- “Suk Suk - Um Amor Em Segredo”, de Ray Yeung

- “Rodantes”, de Leandro Lara

- “Edifício Gagarine”, de Fanny Liatard e Jérémy Trouilh

- “Piedade”, de Claudio Assis

- “Torquato, Imagem da Incompletude”, de Guga Carvalho e Danilo Carvalho

- “Pacarrete”, de Allan Deberton

- “Divinas Divas”, de Leandra Leal

Sala virtual

- Quem Matou Lady Winsley

- Mentira Nada Inocente

- Amores Rebeldes

- Fassbinder: Ascensão e Queda de um Gênio

- O Lado Engraçado da Vida

- 100 anos de Resistência

- A Vida sem Você

- No Fio da Navalha

- Apenas Nós

- Elyse: A coragem vem do coração

- O Segredo do Lago

- Linha Tênue

- 14 dias, 12 noites

- A Última Viagem

- Desejo, Paixão e Razão

- Assassinato em Sparrow Creek

- O Poder da Voz

- Terras Perigosas

- Vida de Campeã

- Tocados pelo Sol

- Uma Mulher Contra um País

- A Vinícola dos Sonhos

- A Vida Solitária de Antonio Ligabue

- Máfia S.A

Cinema do Dragão

Quando: a partir de quinta-feira, 9 de setembro

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) ou no Cinema Virtual

Quando: preços variam entre R$ 5 e R$ 19,90



