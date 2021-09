Juliette divulga capa de seu primeiro EP: "Minha melhor faceta"

Com 6 músicas, o EP estará disponível em todas as plataformas digitais nesta quinta, 2 de setembro

Com data de lançamento para esta quinta, 2 de setembro, o primeiro EP de Juliette teve sua capa finalmente divulgada. A imagem tem o rosto da vencedora do BBB em destaque e "Juliette" escrito em letra cursiva. O repertório é composto por 6 canções: “Bença”, “Diferença Mara”, “Doce”, “Sei lá”, “Benzim” e “Vixe que gostoso”. Já é possível fazer o pré-save pelo Spotify, Deezer e Apple Music.

"Chegou a hora de assumir a minha melhor faceta. Conheçam a capa do meu sonho! A música sempre foi o meu refúgio, ela me leva a lugares lindos… Aqui estou eu", anunciou. O lançamento acontece pela Rodamoinho Records, selo de Anitta, em parceria com a Virgin Music Brasil. Aliás, Anitta é uma das compositoras do EP, além de Shylton Fernandes, autor dos hits "Eu quero tchu, eu quero tcha" e "Recairei".

Juliette foi elogiada pelo talento vocal em sua participação no Big Brother Brasil 2021. Após vencer o reality, chegou a participar de lives com Gilberto Gil, Elba Ramalho, Wesley Safadão, Alceu Valença e Xand Avião. “Cantando, eu me percebo e me encontro nesse encanto. Aqui estou eu, despida pra vocês. Deixo de lado todas as minhas facetas para assumir o que mais quero. Ser Juliette, simples e puramente Juliette. E coloco no meu canto, tudo que sou e quero ser. Ele carrega a minha história e as minhas marcas”, declarou em um dos vídeos promocionais.

O primeiro clipe do EP já foi produzido, mas ainda não tem data de lançamento. O trabalho contou com a direção criativa de Giovanni Bianco, que já trabalhou com Madonna, Anitta e Ivete Sangalo. Segundo Shylton Fernandes, Juliette será, musicalmente, uma mistura de Alceu Valença e Duda Beat.

