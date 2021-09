John Amplificado domina Spotify e Deezer com apenas uma música lançada

Com uma programação voltada à produção autoral de artistas cearenses, a edição #MúsicasQueAbraçam do Festival Acordes do Amanhã inicia programação hoje, em formato de pocket shows. Com início às 18 horas, o público vai poder conferir os shows nas redes sociais dos artistas e por meio do canal da Quitanda Soluções Criativas, no YouTube. A programação segue até o dia 15 de setembro e pode ser conferida no site oficial do evento: festivalacordesdoamanha.com.br. As apresentações são gratuitas e acontecem de segunda a sexta a partir das 18 horas e aos sábados e domingos a partir das 16 horas.

O line-up do evento conta com 100 atrações divididas da seguinte forma: de segunda a sexta-feira, o público vai conferir uma sequência de shows de seis atrações e aos sábados e domingos nove shows por dia. As apresentações terão no mínimo 30 minutos de duração. Hoje estarão nos palcos virtuais do festival: Nega Lu, Pife pro Mundo, Navidon, Xandú, Daniel Brendow e Gabriel Yang.

Em sua quinta edição, o festival conta com atrações de onze cidades cearenses: Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Crato, Sobral, Guaramiranga, Eusébio, Varjota, Pacatuba, Quixadá e Itapipoca. O evento une diferentes gêneros e estilos diversos, como: samba, rock, pop, MPB, indie, reggae, guitarrada, blues-rock, forró, hip hop, Jazz, choro, tecno, maracatu, infantojuvenil, entre outros.

Além da programação virtual, será gravado um web programa na Casa de Vovó Dedé, somente com artistas convidados e equipe técnica, seguindo todos os protocolos de segurança vigentes determinados pelas autoridades sanitárias no período. O programa será exibido no último dia do evento, 15 de setembro, no canal da Quitanda Soluções Criativas no YouTube.

