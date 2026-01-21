Creta foi o carro zero km mais procurado pelos cearenses em 2025, aponta Webmotors

Creta foi o carro zero km mais procurado pelos cearenses em 2025, aponta WebmotorsRanking considera os modelos com maior número de buscas e visitas na plataforma ao longo do ano
O SUV Hyundai Creta foi o carro zero km mais procurado pelos cearenses em 2025, conforme levantamento da plataforma Webmotors Autoinsights, que fornece dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro. Na sequência, estão, respectivamente, Toyota Hilux SW4, Ford Ranger, Fiat Strada, Toyota Corolla, Toyota Hilux, Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, RAM Rampage e BYD Dolphin Mini.
No segmento de usados, o Toyota Corolla alcançou a liderança como o mais buscado no Ceará, seguido de Toyota Hilux, Honda Civic, Toyota Hilux SW4, Chevrolet Onix, Volkswagen Gol, Hyundai HB20, Chevrolet S10, Jeep Compass e Fiat Strada.
O levantamento da Webmotors considera os veículos que receberam maior número de buscas e visitas na plataforma entre janeiro e dezembro no Ceará.
Carros zero km mais procurados em 2025 no Ceará
Hyundai Creta
Toyota Hilux SW4
Ford Ranger
Fiat Strada
Toyota Corolla
Toyota Hilux
Toyota Corolla Cross
Honda HR-V
RAM Rampage
BYD Dolphin Mini
Carros usados mais procurados em 2025 no Ceará
Toyota Corolla
Toyota Hilux
Honda Civic
Toyota Hilux SW4
Chevrolet Onix
Volkswagen Gol
Hyundai HB20
Chevrolet S10
Jeep Compass
Fiat Strada