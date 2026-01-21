Creta foi o carro zero km mais procurado pelos cearenses em 2025, aponta Webmotors

Ranking considera os modelos com maior número de buscas e visitas na plataforma ao longo do ano

O SUV Hyundai Creta foi o carro zero km mais procurado pelos cearenses em 2025, conforme levantamento da plataforma Webmotors Autoinsights, que fornece dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro. Na sequência, estão, respectivamente, Toyota Hilux SW4, Ford Ranger, Fiat Strada, Toyota Corolla, Toyota Hilux, Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, RAM Rampage e BYD Dolphin Mini.

No segmento de usados, o Toyota Corolla alcançou a liderança como o mais buscado no Ceará, seguido de Toyota Hilux, Honda Civic, Toyota Hilux SW4, Chevrolet Onix, Volkswagen Gol, Hyundai HB20, Chevrolet S10, Jeep Compass e Fiat Strada.