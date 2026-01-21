Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Creta foi o carro zero km mais procurado pelos cearenses em 2025, aponta Webmotors

Ranking considera os modelos com maior número de buscas e visitas na plataforma ao longo do ano
Luciano Cesário
Luciano Cesário Repórter
O SUV Hyundai Creta foi o carro zero km mais procurado pelos cearenses em 2025, conforme levantamento da plataforma Webmotors Autoinsights, que fornece dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro. Na sequência, estão, respectivamente, Toyota Hilux SW4, Ford Ranger, Fiat Strada, Toyota Corolla, Toyota Hilux, Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, RAM Rampage e BYD Dolphin Mini.

No segmento de usados, o Toyota Corolla alcançou a liderança como o mais buscado no Ceará, seguido de Toyota Hilux, Honda Civic, Toyota Hilux SW4, Chevrolet Onix, Volkswagen Gol, Hyundai HB20, Chevrolet S10, Jeep Compass e Fiat Strada.

Leia também | Toyota Corolla foi o carro usado mais vendido no Crajubar em 2025, aponta Fenauto

O levantamento da Webmotors considera os veículos que receberam maior número de buscas e visitas na plataforma entre janeiro e dezembro no Ceará.

Carros zero km mais procurados em 2025 no Ceará

Hyundai Creta
Toyota Hilux SW4
Ford Ranger
Fiat Strada
Toyota Corolla
Toyota Hilux
Toyota Corolla Cross
Honda HR-V
RAM Rampage
BYD Dolphin Mini

Carros usados mais procurados em 2025 no Ceará

Toyota Corolla
Toyota Hilux
Honda Civic
Toyota Hilux SW4
Chevrolet Onix
Volkswagen Gol
Hyundai HB20
Chevrolet S10
Jeep Compass
Fiat Strada

