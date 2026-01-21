GM anuncia novo presidente na América do Sul; companhia produz dois carros no Ceará

O executivo chega à região em um momento de transformação da empresa, marcado pelo avanço da eletrificação

A General Motors (GM) anunciou Thomas Owsianski como novo presidente e diretor-geral da operação da companhia na América do Sul a partir de 1º de fevereiro. Ele assume o cargo num contexto de ampliação dos investimentos em eletrificação, com destaque para a produção do Chevrolet Spark EUV e do novo Captiva EV no Polo Automotivo de Horizonte (CE).

Com investimento de R$ 500 milhões na planta cearense, a marca projeta mais de 23 mil unidades montadas no Estado a partir deste ano, com 8,8 mil do Chevrolet Spark EUV e 15 mil do Captiva EV.