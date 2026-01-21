GM anuncia novo presidente na América do Sul; companhia produz dois carros no Ceará

GM anuncia novo presidente na América do Sul; companhia produz dois carros no CearáO executivo chega à região em um momento de transformação da empresa, marcado pelo avanço da eletrificação
A General Motors (GM) anunciou Thomas Owsianski como novo presidente e diretor-geral da operação da companhia na América do Sul a partir de 1º de fevereiro. Ele assume o cargo num contexto de ampliação dos investimentos em eletrificação, com destaque para a produção do Chevrolet Spark EUV e do novo Captiva EV no Polo Automotivo de Horizonte (CE).
Com investimento de R$ 500 milhões na planta cearense, a marca projeta mais de 23 mil unidades montadas no Estado a partir deste ano, com 8,8 mil do Chevrolet Spark EUV e 15 mil do Captiva EV.
A nomeação de Owsianski, segundo a companhia, mira o avanço da eletrificação e o fortalecimento da base industrial da marca.
Com mais de três décadas de experiência em posições de liderança nas áreas de vendas, marketing e operações no setor automotivo internacional, Owsianski é reconhecido por aliar visão estratégica à execução. Ao longo de sua carreira, ele conduziu organizações em ciclos complexos de transformação, com foco em performance, disciplina operacional, desenvolvimento de pessoas e cultura centrada no cliente.
No início de sua carreira, Owsianski ocupou cargos executivos na GM, incluindo funções na Opel, na Europa. Após construir uma carreira internacional de destaque no setor automotivo, ele agora retorna à empresa com o desafio de fortalecer a gestão e a direção estratégica da companhia na região.