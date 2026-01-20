Produzida na Argentina, Ranger Tremor será vendida no Brasil

Produzida na Argentina, Ranger Tremor será vendida no BrasilA nova versão da picape média será produzida na Argentina a partir do final de 2026 para os mercados da América do Sul
Depois de confirmar a chegada das Ranger com cabine simples e híbrida plug-in, a Ford anuncia agora mais um modelo da linha: a Ranger Tremor. A nova picape será produzida na fábrica de Pacheco, na Argentina, a partir do final deste ano para atender os mercados da América do Sul.
A Ranger Tremor terá elementos de design exclusivos com apelo à aventura e esportividade. O modelo será equipado com um novo motor flex, o 2.3 GTDi EcoBoost, que assim como o propulsor da Ranger Hybrid Plug-in está sendo desenvolvido pela engenharia da Ford no Brasil exclusivamente para o mercado local. Outros detalhes da picape serão revelados mais próximos do lançamento, segundo informou a montadora.
A linha Ranger é formada hoje pelas versões XL, XLS e Black, com motor 2.0 turbodiesel de 170 cv; pelas versões XLS, XLT e Limited com motor V6 3.0 turbodiesel de 250 cv; e pela Ranger Raptor com motor V6 de 397 cv. Todas contam com cabine dupla e tração 4x4 – exceto a urbana Black, que é 4x2. A adição das versões Hybrid Plug-in, Tremor e com cabine simples vai ampliar as opções da linha para atender diferentes perfis de clientes.
