Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Produzida na Argentina, Ranger Tremor será vendida no Brasil

Produzida na Argentina, Ranger Tremor será vendida no Brasil

A nova versão da picape média será produzida na Argentina a partir do final de 2026 para os mercados da América do Sul
Autor Luciano Cesário
Autor
Luciano Cesário Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Depois de confirmar a chegada das Ranger com cabine simples e híbrida plug-in, a Ford anuncia agora mais um modelo da linha: a Ranger Tremor. A nova picape será produzida na fábrica de Pacheco, na Argentina, a partir do final deste ano para atender os mercados da América do Sul.

A Ranger Tremor terá elementos de design exclusivos com apelo à aventura e esportividade. O modelo será equipado com um novo motor flex, o 2.3 GTDi EcoBoost, que assim como o propulsor da Ranger Hybrid Plug-in está sendo desenvolvido pela engenharia da Ford no Brasil exclusivamente para o mercado local. Outros detalhes da picape serão revelados mais próximos do lançamento, segundo informou a montadora.

A linha Ranger é formada hoje pelas versões XL, XLS e Black, com motor 2.0 turbodiesel de 170 cv; pelas versões XLS, XLT e Limited com motor V6 3.0 turbodiesel de 250 cv; e pela Ranger Raptor com motor V6 de 397 cv. Todas contam com cabine dupla e tração 4x4 – exceto a urbana Black, que é 4x2. A adição das versões Hybrid Plug-in, Tremor e com cabine simples vai ampliar as opções da linha para atender diferentes perfis de clientes.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar