Jeep Renegade atinge a marca de 700 mil unidades produzidas no Brasil

Modelo é o único B-SUV com tração 4x4 no Brasil e reúne tecnologia e produção locais

Produzido no Polo Automotivo de Goiana (PE) desde 2015, o Jeep Renegade atingiu a marca de 700 mil unidades fabricadas. Único B-SUV a oferecer versões 4x4 no mercado nacional, o modelo também é comercializado no mercado internacional.

“Não é qualquer SUV que conquista uma marca dessas, isso nos enche de orgulho e nos dá a certeza de que os brasileiros são realmente apaixonados pelas aventuras que só um Jeep pode proporcionar”, afirma Hugo Domingues, Head da marca Jeep para a América do Sul.