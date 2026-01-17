Jeep Renegade atinge a marca de 700 mil unidades produzidas no Brasil

Jeep Renegade atinge a marca de 700 mil unidades produzidas no BrasilModelo é o único B-SUV com tração 4x4 no Brasil e reúne tecnologia e produção locais
Produzido no Polo Automotivo de Goiana (PE) desde 2015, o Jeep Renegade atingiu a marca de 700 mil unidades fabricadas. Único B-SUV a oferecer versões 4x4 no mercado nacional, o modelo também é comercializado no mercado internacional.
“Não é qualquer SUV que conquista uma marca dessas, isso nos enche de orgulho e nos dá a certeza de que os brasileiros são realmente apaixonados pelas aventuras que só um Jeep pode proporcionar”, afirma Hugo Domingues, Head da marca Jeep para a América do Sul.
O carro conta com pacote ADAS que inclui frenagem autônoma de emergência, alerta de saída de faixa, monitor de pontos cegos e farol alto automático. Equipado com o motor T270 Turbo Flex de 176 cv aliado ao câmbio automático de 6 marchas, o modelo conta ainda com 6 Airbags desde a versão de entrada.
O Renegade é exportado para México, Argentina, Peru, Uruguai, Colômbia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Paraguai, entre outros.
Neste ano, com a chegada do SUV Avenger, o Renegade deixa de ser o carro de entrada da Jeep no Brasil, já que o novo modelo será a opção mais barata da montadora no mercado nacional.
