Com 1,7 mil carros emplacados, Geely bate recorde de vendas em dezembro no Brasill

A montadora chinesa Geely atingiu a marca de 1.729 unidades vendidas em dezembro de 2025, um crescimento de 75,5% em comparação com novembro. Atuando no mercado brasileiro com o hatch Geely EX2 e SUV Geely EX5, a montadora se consolidou como a terceira maior no segmento de veículos 100% elétricos e a segunda marca com melhor desempenho em dezembro na mesma categoria.

Líder de vendas da marca no Brasil, o EX2 teve 1.557 unidades registradas em dezembro, versus 835 de novembro, o primeiro mês de comercialização do carro elétrico, um crescimento de 86,5% nas vendas. O modelo é o automóvel mais vendido do mercado chinês e chegou recentemente a 500 mil unidades vendidas em todo o mundo.