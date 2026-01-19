Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com 1,7 mil carros emplacados, Geely bate recorde de vendas em dezembro no Brasill

Crescimento de vendas da marca no País foi de 75,5% em relação a novembro
Autor Luciano Cesário
A montadora chinesa Geely atingiu a marca de 1.729 unidades vendidas em dezembro de 2025, um crescimento de 75,5% em comparação com novembro. Atuando no mercado brasileiro com o hatch Geely EX2 e SUV Geely EX5, a montadora se consolidou como a terceira maior no segmento de veículos 100% elétricos e a segunda marca com melhor desempenho em dezembro na mesma categoria.

Líder de vendas da marca no Brasil, o EX2 teve 1.557 unidades registradas em dezembro, versus 835 de novembro, o primeiro mês de comercialização do carro elétrico, um crescimento de 86,5% nas vendas. O modelo é o automóvel mais vendido do mercado chinês e chegou recentemente a 500 mil unidades vendidas em todo o mundo.

O Geely EX5 também marcou resultados positivos em relação a novembro, com 172 unidades vendidas no último mês de 2025, 22 carros a mais do que o mês anterior, se consolidando como líder em sua categoria, a de C-SUVs 100% elétricos.

