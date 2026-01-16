Toyota Corolla foi o carro usado mais vendido no Crajubar em 2025, aponta Fenauto

O Toyota Corolla foi o carro usado mais vendido no Crajubar, região formada pelos municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, ao longo de 2025. A informação foi divulgada pelo presidente da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), José Everton Fernandes, durante entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.

De acordo com os dados apresentados pelo presidente da Fenauto, o Corolla registrou 142 unidades comercializadas nas três cidades ao longo do ano, superando modelos tradicionalmente populares no mercado brasileiro. Na segunda colocação aparece o Volkswagen Gol, com 135 unidades vendidas, seguido pelo Hyundai HB20, com 114, e pelo Fiat Uno, com 112. O Chevrolet Onix fecha a lista dos cinco mais vendidos, com 102 unidades.