Jeep Avenger chega ao Salão de São Paulo quebrando vidro

Para exibir o carro aos jornalistas, a montadora repetiu um cena icônica de 33 anos atrás: o modelo entrou no palco quebrando uma parede de vidro. Em 1992, no Salão de Detroit, fez o mesmo com uma Grand Cherokee
Autor Jocélio leal
Jocélio leal Editor-chefe dos núcleos de Economia e Negócios (Veículos, Imóveis e Empregos&Carreiras)
A Jeep apresentou na prévia do Salão do Automóvel 2025, a ser aberto ao público neste sábado, 22, o SUV Avenger. O modelo chegará ao Brasil em 2026 como o modelo mais barato da marca e com o Chat GPT integrado à central multimídia. Para exibir o carro aos jornalistas, a montadora repetiu um cena icônica de 33 anos atrás: o modelo entrou no palco quebrando uma parede de vidro. Em 1992, no Salão de Detroit, fez o mesmo com uma Grand Cherokee.

O carro vai conviver com o Renegade, com a missão de disputar no preço com outros concorrentes da praça, como Volkswagen Tera, Renault Kardian e Citroën Basalt. Ele tem dimensões menores do que o Renegade. O Avenger tem 4,08 metros de comprimento, contra 4,27 metros do irmão mais velho. Tem menor estatura: (1,53 metro contra 1,69 metro). É mais esbelto (1,77 metro contra 1,80 metro). Já o entre-eixos é um pouco menor (2,56 metros contra 2,57 metros).

Para ficar mais acessível, tem acabamento mais simples. Tem mais plástico. A favor, o porta-malas maior: até 380 litros, versus 351 litros do Renegade. O novato vai dividir o cardápio ainda com o Compass e Commander. A produção do Jeep Avenger será feita no polo automotivo de Porto Real, no Rio de Janeiro, onde hoje já fabrica os modelos Citroën Basalt, Aircross e C3.

Com a tecnologia embarcada, será possível conversar com o carro de forma natural, dando comandos como “aumentar a temperatura do ar-condicionado” ou fazendo perguntas do dia a dia. A inovação oferece outras possibilidades, como a montagem de roteiros de viagens ou ainda um resumo sobre as novidades do mercado automotivo.

No Salão, haverá um painel anamórfico (3D), que reproduzirá uma animação que faz referência a entrada icônica do Jeep Avenger no palco., inspirada no legado da marca em Salões do Automóvel.

O Jeep Avenger possui linhas que se integram a elementos clássicos da marca, como a grade de sete fendas e a caixa de roda trapezoidal, presentes desde os primeiros modelos civis. A lanterna traseira em formato de X é outro traço característico, inspirado nos galões de combustível que abasteciam os modelos militares da década de 1940.

A caixa de roda trapezoidal, além de estética e de ser uma característica marcante da Jeep, tem uma função prática: a montadora exótica que o formato facilita a liberação de galhos presos à roda.

 

