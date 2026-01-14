Com foco na inteligência artificial, GWM apresenta nova estratégia global de tecnologia

Com foco na inteligência artificial, GWM apresenta nova estratégia global de tecnologiaMontadora detalha investimentos em arquiteturas eletrônicas e sistemas híbridos Hi4 capazes de atender diferentes cenários
A GWM lançou o White Paper Global de Investimentos em Tecnologia, documento que consolida a estratégia da marca e estabelece as diretrizes para os investimentos em inovação da chinesa. Com foco na inteligência artificial, o material orienta investimentos para tecnologias que fortalecem a relação entre pessoas e veículos, com soluções capazes de aprender, se adaptar e responder às necessidades do usuário.
Para viabilizar essa visão, a GWM detalha seus investimentos estruturais em plataformas tecnológicas. A Arquitetura Eletrônica e Elétrica (EEA) 4.0, baseada em computação centralizada e controle por zonas, permite integração total dos sistemas do veículo e respostas em tempo real. Essa base sustenta o Aios, sistema operacional com inteligência artificial de ponta a ponta, que amplia os níveis de automação, conectividade e interação.
Outro destaque do White Paper é a tecnologia Hi4, sistema híbrido desenvolvido para integrar de forma inteligente motores elétricos e à combustão. A solução deu origem a três variações, cada uma voltada a diferentes perfis de uso: o Hi4, para SUVs urbanos; o Hi4-Z, aprimorado para aventuras, com melhor capacidade off-road e eficiência energética para uso urbano; e o Hi4-T, para aplicações off-road mais exigentes. Com apoio de inteligência artificial, o sistema otimiza o uso de energia antes e durante a condução, contribuindo para maior eficiência e redução de consumo.
No Brasil, a tecnologia Hi4 já está presente no Haval H6 e Wey 07 e a Hi4-T no Tank 300.
O White Paper também destaca a integração entre pesquisa e desenvolvimento, produção, vendas e serviços, com padrões globais de qualidade e adaptação às demandas locais de cada mercado, incluindo a América Latina.