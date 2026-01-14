Com foco na inteligência artificial, GWM apresenta nova estratégia global de tecnologia

Documento que orienta investimentos em tecnologia e inovação na GWM propõe novas ferramentas para aproximar veículos de pessoas / Crédito: Divulgação/GWM

A GWM lançou o White Paper Global de Investimentos em Tecnologia, documento que consolida a estratégia da marca e estabelece as diretrizes para os investimentos em inovação da chinesa. Com foco na inteligência artificial, o material orienta investimentos para tecnologias que fortalecem a relação entre pessoas e veículos, com soluções capazes de aprender, se adaptar e responder às necessidades do usuário. Para viabilizar essa visão, a GWM detalha seus investimentos estruturais em plataformas tecnológicas. A Arquitetura Eletrônica e Elétrica (EEA) 4.0, baseada em computação centralizada e controle por zonas, permite integração total dos sistemas do veículo e respostas em tempo real. Essa base sustenta o Aios, sistema operacional com inteligência artificial de ponta a ponta, que amplia os níveis de automação, conectividade e interação.