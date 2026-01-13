Peugeot confirma cor azul para os modelos 208 e 2008 na linha 2026

Com a oferta da nova tonalidade, a Peugeot tem seis opções de cores para o cliente

O tom, que varia entre azul e verde conforme incidência de luz, valoriza as linhas de design de cada modelo, conforme descreve a marca. Com a oferta da nova tonalidade, a Peugeot tem seis opções de cores para o cliente: Branco Banquise, Preto Perla Nera, Cinza Artense, Branco Nacré e Cinza Selenium, além do Azul Obsession.

A Peugeot anuncia a nova cor azul obsession para os modelos 208 e 2008 da linha 2026. Apresentada em novembro no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, no Peugeot 3008, a tonalidade passa a integrar o portfólio.

Único hatch compacto com teto panorâmico desde a opção de entrada, o Peugeot 208 tem quatro versões na gama 2026: Style MT, Active T200 AT, Allure T200 AT e GT Hybrid T200 AT. No topo de gama, GT Hybrid T200 AT, conta com aerofólio traseiro e retrovisores em preto brilhante e rodas de liga-leve diamantadas de 17” que apresentam um design mais esportivo para o modelo.

Já o Peugeot 2008 conta com três versões para o consumidor na linha atual: Active T200 AT, Allure T200 AT e na versão topo de gama GT Hybrid T200 AT, que estreou em setembro do último ano e inaugurou, junto com o 208, o sistema MHEV na marca. Com porte robusto na versão híbrida, o modelo combina acabamento bitom com o teto solar panorâmico, rodas diamantadas 17” modelo Karakov e as características garras do leão.

As versões híbridas reúnem motor 1.0 Turbo 200 flex de 130 cv — o mais potente da categoria — e um motor elétrico de 12V, formando um sistema híbrido que reduz o consumo em até 10% no uso urbano e torna as desacelerações mais eficientes com e-Braking, e-Coasting e Advanced Start & Stop.

Além disso, ambas as versões topo de gama contam com a central multimídia Peugeot i-Connect Advanced de 10,3” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, o painel i-Cockpit 3D Hybrid com informações do sistema e uso de energia e o pacote de serviços conectados MyPeugeot, com operações remotas pelo smartphone (travamento de portas, acionamento de buzina e faróis e localização em tempo real), relatórios de viagem, alertas de manutenção, assistência 24h e chamada de emergência (SOS).