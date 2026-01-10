Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Volkswagen Tera encerra 2025 com quase 50 mil unidades emplacadas no Brasil

Em dezembro, o modelo teve 10.449 unidades emplacadas, sendo o segundo SUV mais vendido, atrás apenas do T‑Cross
Luciano Cesário
Luciano Cesário
O Volkswagen Tera encerrou 2025 com 48.143 emplacamentos, número que fez o SUV ser o carro mais vendido de seu segmento, após seu lançamento, em junho. Na comparação com os dois principais concorrentes, o Tera teve 8,4% a mais de vendas que o segundo colocado, e 148,8% a mais que o terceiro modelo mais vendido de sua categoria.

Em dezembro, foram 10.449 unidades emplacadas, sendo o segundo SUV mais vendido e o segundo carro de passeio com mais unidades emplacadas no último mês do ano, atrás apenas do TCross, que foi o líder nos dois quesitos, com 10.721 unidades emplacadas.

Desenvolvido no Brasil, o Tera é fabricado em Taubaté (SP). No ano passado, o SUV demandou um volume de R$ 3,23 bilhões em compras de peças, e tem 241 fornecedores, sendo que toda a Volkswagen do Brasil tem 414 fornecedores. Sendo assim, 58% dessas empresas abastecem o Novo Tera.

De acordo com a montadora, o Tera fez com que 260 novos empregos diretos fossem criados em Taubaté, sendo 40% mulheres, além de cerca de 2.600 empregos indiretos, na cadeia de fornecedores, foram criados por conta da produção do modelo.

