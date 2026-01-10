Volkswagen Tera encerra 2025 com quase 50 mil unidades emplacadas no Brasil

Volkswagen Tera encerra 2025 com quase 50 mil unidades emplacadas no BrasilEm dezembro, o modelo teve 10.449 unidades emplacadas, sendo o segundo SUV mais vendido, atrás apenas do T‑Cross
O Volkswagen Tera encerrou 2025 com 48.143 emplacamentos, número que fez o SUV ser o carro mais vendido de seu segmento, após seu lançamento, em junho. Na comparação com os dois principais concorrentes, o Tera teve 8,4% a mais de vendas que o segundo colocado, e 148,8% a mais que o terceiro modelo mais vendido de sua categoria.
Em dezembro, foram 10.449 unidades emplacadas, sendo o segundo SUV mais vendido e o segundo carro de passeio com mais unidades emplacadas no último mês do ano, atrás apenas do TCross, que foi o líder nos dois quesitos, com 10.721 unidades emplacadas.
Desenvolvido no Brasil, o Tera é fabricado em Taubaté (SP). No ano passado, o SUV demandou um volume de R$ 3,23 bilhões em compras de peças, e tem 241 fornecedores, sendo que toda a Volkswagen do Brasil tem 414 fornecedores. Sendo assim, 58% dessas empresas abastecem o Novo Tera.
De acordo com a montadora, o Tera fez com que 260 novos empregos diretos fossem criados em Taubaté, sendo 40% mulheres, além de cerca de 2.600 empregos indiretos, na cadeia de fornecedores, foram criados por conta da produção do modelo.
