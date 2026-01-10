Volkswagen Tera encerra 2025 com quase 50 mil unidades emplacadas no Brasil

Em dezembro, o modelo teve 10.449 unidades emplacadas, sendo o segundo SUV mais vendido, atrás apenas do T‑Cross

O Volkswagen Tera encerrou 2025 com 48.143 emplacamentos, número que fez o SUV ser o carro mais vendido de seu segmento, após seu lançamento, em junho. Na comparação com os dois principais concorrentes, o Tera teve 8,4% a mais de vendas que o segundo colocado, e 148,8% a mais que o terceiro modelo mais vendido de sua categoria.



Em dezembro, foram 10.449 unidades emplacadas, sendo o segundo SUV mais vendido e o segundo carro de passeio com mais unidades emplacadas no último mês do ano, atrás apenas do TCross, que foi o líder nos dois quesitos, com 10.721 unidades emplacadas.