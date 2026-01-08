Citroën encerra 2025 com crescimento de 18%, o melhor resultado em 11 anos

Marca registrou quase 40 mil unidades vendidas no Brasil entre janeiro e dezembro do ano passado

A Citroën encerrou 2025 com aumento de 18% nas vendas em relação ao ano anterior. É o melhor desempenho comercial da francesa nos últimos 11 anos. Foram quase 40 mil unidades comercializadas e 1,6% de participação de mercado no acumulado anual.

O fechamento de dezembro apresentou market share de 1,9%, com mais de 5 mil unidades vendidas, o melhor mês do ano. O Citroën Basalt, SUV de entrada, respondeu por cerca de 50% das vendas da marca em 2025, com quase 20 mil unidades emplacadas.