Citroën encerra 2025 com crescimento de 18%, o melhor resultado em 11 anos

Citroën encerra 2025 com crescimento de 18%, o melhor resultado em 11 anosMarca registrou quase 40 mil unidades vendidas no Brasil entre janeiro e dezembro do ano passado
A Citroën encerrou 2025 com aumento de 18% nas vendas em relação ao ano anterior. É o melhor desempenho comercial da francesa nos últimos 11 anos. Foram quase 40 mil unidades comercializadas e 1,6% de participação de mercado no acumulado anual.
O fechamento de dezembro apresentou market share de 1,9%, com mais de 5 mil unidades vendidas, o melhor mês do ano. O Citroën Basalt, SUV de entrada, respondeu por cerca de 50% das vendas da marca em 2025, com quase 20 mil unidades emplacadas.
Além dos resultados comerciais positivos, em 2025 a Citroën celebrou no Polo Automotivo Stellantis de Porto Real a produção de 1 milhão de veículos, incluindo 100 mil unidades do C3.
A gama de veículos da montadora em 2026 traz as novas versões XTR para o Citroën Aircross e Citroën C3, além da Dark Edition para o Citroën Basalt.