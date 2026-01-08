Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Citroën encerra 2025 com crescimento de 18%, o melhor resultado em 11 anos

Marca registrou quase 40 mil unidades vendidas no Brasil entre janeiro e dezembro do ano passado
Autor Luciano Cesário
Luciano Cesário Repórter
Tipo Notícia

A Citroën encerrou 2025 com aumento de 18% nas vendas em relação ao ano anterior. É o melhor desempenho comercial da francesa nos últimos 11 anos. Foram quase 40 mil unidades comercializadas e 1,6% de participação de mercado no acumulado anual.

O fechamento de dezembro apresentou market share de 1,9%, com mais de 5 mil unidades vendidas, o melhor mês do ano. O Citroën Basalt, SUV de entrada, respondeu por cerca de 50% das vendas da marca em 2025, com quase 20 mil unidades emplacadas.

Além dos resultados comerciais positivos, em 2025 a Citroën celebrou no Polo Automotivo Stellantis de Porto Real a produção de 1 milhão de veículos, incluindo 100 mil unidades do C3.

A gama de veículos da montadora em 2026 traz as novas versões XTR para o Citroën Aircross e Citroën C3, além da Dark Edition para o Citroën Basalt.

