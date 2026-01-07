Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Veículos usados batem recorde de vendas em 2025

Veículos usados batem recorde de vendas em 2025

Em dezembro, 1.774.488 veículos mudaram de dono, um salto de 19,1% sobre novembro e 20,4% superior ao mesmo mês do ano anterior, segundo a Federação dos revendendores, a Fenauto, cujo novo presidente é o cearense Everton Fernandes
Autor Jocélio leal
Autor
Jocélio leal Editor-chefe dos núcleos de Economia e Negócios (Veículos, Imóveis e Empregos&Carreiras)
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O mercado de veículos seminovos e usados no Brasil vendeu 18.508.929 unidades em 2025, em recorde desde o início da série, em 2011. O resultado representa um crescimento de 17,3% em relação a 2024, ano que já havia sido histórico para o segmento. O dado é da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto).

Em dezembro, 1.774.488 veículos mudaram de dono, um salto de 19,1% sobre novembro e 20,4% superior ao mesmo mês do ano anterior.

“A Fenauto vive um momento histórico. Esse recorde é o reflexo de um trabalho intenso para fortalecer a categoria e aumentar a geração de negócios. Estamos colhendo os frutos de um setor cada vez mais organizado e essencial para o giro da economia brasileira”, disse o novo presidente da Federação, o cearense José Everton Fernandes.

Apesar de 2026 ser um ano atípico, com o calendário influenciado pela Copa do Mundo e pelas Eleições, a expectativa da entidade permanece positiva. A meta é manter o ritmo de crescimento e a sustentabilidade dos negócios.

“Sabemos que 2026 trará desafios importantes devido ao cenário político e aos eventos esportivos, que costumam alterar o comportamento de consumo. No entanto, a confiança do setor e a maturidade que alcançamos nos dão a segurança de que continuaremos em uma trajetória de bons resultados”, disse Everton.
Confira os modelos mais procurados pelos consumidores em dezembro de 2025.

AUTOS

VW - GOL 74.497
GM – ONIX 45.285
HYUNDAI - HB20 42.583

COMERCIAIS LEVES

FIAT - STRADA 40.361
VW - SAVEIRO 24.478
TOYOTA - HILUX 24.265

MOTOS

HONDA - CG150 84.337
HONDA - BIZ 38.186
HONDA - NXR150 29.865

COMERCIAIS PESADOS

VOLVO - FH 2.897
FORD – CARGO 2.621
M.BENZ – ATEGO 1.668

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar