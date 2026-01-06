Stellantis encerra 2025 com mais de 1 milhão de veículos emplacados na América do Sul

Stellantis encerra 2025 com mais de 1 milhão de veículos emplacados na América do SulCompanhia registra melhor desempenho comercial da história na América do Sul
Em 2025, a Stellantis ultrapassou a marca de 1 milhão de veículos comercializados na América do Sul. Em seu quinto ano de atuação, a companhia consolidou a liderança no mercado de automóveis e comerciais leves do Brasil e Argentina, encerrando o ano com a melhor performance de sua história.
No acumulado do ano, a marca atingiu 22,6% de market share no mercado da América do Sul. No cenário brasileiro, emplacou mais de 750 mil veículos, o que garantiu 29,3% das vendas totais no período.
Nos mercados brasileiro e sul-americano a picape Strada manteve a liderança em vendas pelo quinto ano consecutivo; Argo ocupou a terceira posição e Mobi a oitava no ranking geral de vendas no Brasil. Já a Fiorino permaneceu na liderança entre os Veículos Comerciais Leves no Brasil.
O Jeep Compass encerrou o ano como líder do segmento de SUVs médios pelo nono ano consecutivo no mercado brasileiro. A Rampage, desenvolvida e produzida no Brasil, registrou o melhor desempenho comercial desde o seu lançamento. A Ram segue na liderança entre as picapes grandes no país, com 56% de participação nesta categoria.
A Citroën registrou em 2025 o maior volume anual de emplacamentos dos últimos 11 anos, com crescimento de 18% em relação a 2024, até então o melhor resultado da marca. Segundo a Stellantis, o desempenho foi impulsionado pela renovação do portfólio e garantiu também a maior participação da Citroën no segmento de SUVs compactos desde 2022, com destaque para as versões especiais XTR do C3 e do Aircross e a Dark Edition do Basalt.
Já a Peugeot ampliou sua presença no mercado com a estreia dos novos 208 e 2008 em versões híbridas. No segmento B-SUV, o 2008 foi o principal destaque, com cerca de 11 mil unidades emplacadas no ano, crescimento de 33% em relação a 2024 e avanço de 0,3 ponto percentual de participação, alcançando o melhor volume do modelo no Brasil desde seu lançamento, em 2015.
Novidades para 2026
Conforme já noticiado pelo O POVO, a Stellantis prepara o lançamento de 16 modelos no Brasil em 2026, incluindo os inéditos Jeep Avenger, Ram Dakota e um novo produto da Fiat, além de seis veículos equipados com a tecnologia Bio-Hybrid.
O início da produção de um modelo inédito da Fiat em 2026 marca também os 50 anos da marca no Brasil, celebrados ao lado do Polo Automotivo de Betim (MG), que completa cinco décadas de operação no País.