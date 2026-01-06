Stellantis encerra 2025 com mais de 1 milhão de veículos emplacados na América do Sul

No acumulado do ano, a marca atingiu 22,6% de market share no mercado da América do Sul. No cenário brasileiro, emplacou mais de 750 mil veículos, o que garantiu 29,3% das vendas totais no período.

Em 2025, a Stellantis ultrapassou a marca de 1 milhão de veículos comercializados na América do Sul. Em seu quinto ano de atuação, a companhia consolidou a liderança no mercado de automóveis e comerciais leves do Brasil e Argentina, encerrando o ano com a melhor performance de sua história.

Nos mercados brasileiro e sul-americano a picape Strada manteve a liderança em vendas pelo quinto ano consecutivo; Argo ocupou a terceira posição e Mobi a oitava no ranking geral de vendas no Brasil. Já a Fiorino permaneceu na liderança entre os Veículos Comerciais Leves no Brasil.

O Jeep Compass encerrou o ano como líder do segmento de SUVs médios pelo nono ano consecutivo no mercado brasileiro. A Rampage, desenvolvida e produzida no Brasil, registrou o melhor desempenho comercial desde o seu lançamento. A Ram segue na liderança entre as picapes grandes no país, com 56% de participação nesta categoria.

A Citroën registrou em 2025 o maior volume anual de emplacamentos dos últimos 11 anos, com crescimento de 18% em relação a 2024, até então o melhor resultado da marca. Segundo a Stellantis, o desempenho foi impulsionado pela renovação do portfólio e garantiu também a maior participação da Citroën no segmento de SUVs compactos desde 2022, com destaque para as versões especiais XTR do C3 e do Aircross e a Dark Edition do Basalt.

Já a Peugeot ampliou sua presença no mercado com a estreia dos novos 208 e 2008 em versões híbridas. No segmento B-SUV, o 2008 foi o principal destaque, com cerca de 11 mil unidades emplacadas no ano, crescimento de 33% em relação a 2024 e avanço de 0,3 ponto percentual de participação, alcançando o melhor volume do modelo no Brasil desde seu lançamento, em 2015.