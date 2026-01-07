Picape Ford Série F completa 49 anos de liderança na América do Norte

Picape Ford Série F completa 49 anos de liderança na América do NorteNo mundo, a Série F já vendeu mais de 41 milhões de unidades, o suficiente para dar mais de seis voltas ao redor da Terra, segundo a Ford
A Ford Série F completou 49 anos como a picape mais vendida da América do Norte – e 44 anos como veículo líder geral do mercado –, com mais de 800 mil unidades registradas no continente em 2025.
Em todo o mundo, a Ford já vendeu mais de 41 milhões de unidades da Série F desde o lançamento em 1948. Se fossem enfileiradas para-choque a para-choque, elas somariam mais de 241.000 km, o suficiente para dar mais de seis voltas ao redor da Terra, conforme calculado pela marca.
A carroceria de liga de alumínio de alta resistência, de nível militar, é uma das exclusividades introduzidas pela F-150 no segmento. E a versão off-road F-150 Tremor, lançada recentemente no Brasil, foi projetada para atender diferentes perfis de clientes.
Nos Estados Unidos a linha oferece uma variedade de versões, como a F-150 Lobo, de perfil urbano, e a elétrica F-150 Lightning. Atualmente a Ford desenvolve a F-150 Lightning Extended Range Electric Vehicle (EREV) de nova geração, que combina o torque instantâneo da propulsão elétrica e um gerador embarcado que garante autonomia de mais de 1.100 km.