Picape Ford Série F completa 49 anos de liderança na América do Norte

No mundo, a Série F já vendeu mais de 41 milhões de unidades, o suficiente para dar mais de seis voltas ao redor da Terra, segundo a Ford

A Ford Série F completou 49 anos como a picape mais vendida da América do Norte – e 44 anos como veículo líder geral do mercado –, com mais de 800 mil unidades registradas no continente em 2025.

Em todo o mundo, a Ford já vendeu mais de 41 milhões de unidades da Série F desde o lançamento em 1948. Se fossem enfileiradas para-choque a para-choque, elas somariam mais de 241.000 km, o suficiente para dar mais de seis voltas ao redor da Terra, conforme calculado pela marca.