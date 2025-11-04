Leapmotor: Marca chinesa da Stellantis estreia no Brasil com dois SUVs partindo de R$ 172,9 mil

Leapmotor: Marca chinesa da Stellantis estreia no Brasil com dois SUVs partindo de R$ 172,9 milFocada na transição energética, montadora traz ao País modelos elétricos e híbrido e anuncia mais de 30 concessionárias
*Enviado a Campinas (SP)
Mais uma montadora chinesa desembarca no mercado automotivo brasileiro. É a vez da Leapmotor, controlada pelo Grupo Stellantis, dono de outras marcas já em atividade no País, a exemplo de Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Ram. Focada na transição energética, a Leap estreia com dois SUVs eletrificados: um híbrido e outro 100% elétrico. Os preços variam de R$ 172,9 mil a R$ 199,9 mil.
O Leapmotor C10 é o primeiro modelo disponível para compra. Ele chega nas versões BEV (elétrico) e REEV (ultra-híbrido). Ambas as opções começaram a ser comercializadas nas lojas da marca nesta terça-feira, 4. A montadora iniciou a operação com 36 concessionárias em 29 cidades brasileiras, incluindo Fortaleza.
Outro modelo que compõe o portfólio de estreia da chinesa no Brasil é o elétrico Leapmotor B10, lançado em versão única. As primeiras unidades do carro, no entanto, só devem chegar ao País em janeiro de 2026. A pré-venda já está disponível.
Confira lançamentos da Leapmotor no Brasil
B10 elétrico (BEV): R$ 172,9 mil
C10 elétrico (BEV): R$ 189,9 mil
C10 ultra-híbrido: R$ 199,9 mil
Os dois SUVs serão importados da China. Embora a montadora ainda não tenha revelado planos de produção nacional, o Brasil alcança status de mercado estratégico para a marca no mundo. O vice-presidente da Leapmotor na América do Sul, Fernando Varela, fala em “redefinir a eletrificação no Brasil” com investimentos em tecnologias, inovação e design focados no consumidor.
“O Brasil representa não somente o maior mercado da América do Sul, mas sobretudo um movimento extremamente estratégico para a globalização e crescimento da nossa marca”, comentou Varela. Para o executivo, a credibilidade da Stellantis no Brasil é um ativo importante para impulsionar a Leapmotor no País.
Todas as 36 concessionárias da Leapmotor confirmadas para este ano já são parceiras da Stellantis. A estratégia de expansão da montadora no mercado brasileiro envolve, principalmente, a associação da marca ao know-how da Stellantis no País. “Somos a única marca chinesa com mais de 50 anos de conhecimento do mercado brasileiro”, assinala o vice-presidente.
O uso da infraestrutura e da rede de relacionamento comercial da Stellantis para a distribuição e venda de carros é ponto central nos planos de crescimento da Leapmotor no Brasil. A marca entra na briga com outras conterrâneas já em atuação no mercado nacional, como a BYD, GWM, Geely, Omoda e Jaecoo, GAC, entre outras.
Tecnologia ultra-híbrida
O C10, SUV de porte grande, é equipado com sistema híbrido que funciona como extensor de autonomia. O carro conta com um motor elétrico de 215 cv com 32,6 kgfm e outro motor a combustão de 1,5 l.
Diferente dos híbridos convencionais, o motor a gasolina não não traciona as rodas e serve apenas para gerar energia e manter o sistema elétrico do carro em funcionamento. O foco é aumentar a autonomia para reduzir a preocupação com as viagens mais longas.
O carro conta com bateria de 28,4 kWh e tensão de 400V. Com 100% de carga, o SUV pode rodar até 420 km pelo ciclo WLTP. Segundo a Leapmotor, essa autonomia pode chegar a 950 km com o uso da tecnologia ultra-híbrida, que transforma a queima de combustível em energia elétrica. O tanque de combustível do C10 tem capacidade para 50 litros.
A velocidade máxima do motor elétrico é de 170 km/h e pode ser limitada eletronicamente. O carro consegue fazer aceleração de 0 a 100 km/h em 8,2 segundos, conforme a montadora.
Detalhes de performance e motorização do B10 ainda não foram divulgados. Segundo a chinesa, o SUV médio será ofertado com os mesmos níveis de conforto e segurança do C10.
Leapmotor no mundo
Fundada em 2015, a Leapmotor está sediada em Hangzhou, província de Zhejiang, China, e seu escopo de negócios abrange design inteligente de veículos elétricos, pesquisa e desenvolvimento, fabricação, direção inteligente, controle de motor elétrico, desenvolvimento de sistemas de bateria, bem como soluções de rede de veículos baseadas em computação em nuvem.
Como uma empresa de base tecnológica, os principais componentes do Leapmotor são desenvolvidos e fabricados de forma independente, incluindo trem de força elétrico e sistemas inteligentes. A proporção de peças desenvolvidas e fabricadas por conta própria representa 70% do custo total do veículo, segundo divulgado pela própria montadora.
Em 2023, a Stellantis investiu € 1,5 bilhão na compra de 20% das ações da montadora chinesa. No início de maio de 2024, as marcas formaram uma joint venture chamada Leapmotor International BV para explorar o mercado internacional. A Stellantis detém 51% das ações e a Leapmotor, os outros 49%.
Atualmente, a Leapmotor está presente em mais de 30 países e conta com 1,7 mil pontos de venda e serviços no mundo. Neste ano, a montadora alcançou a marca de 1 milhão de carros produzidos. Até setembro, foram mais de 400 mil carros vendidos no acumulado de 2025, crescimento de 130% em relação ao mesmo período de 2024.
*O jornalista viajou para Campinas (SP) a convite da Leapmotor Brasil
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente