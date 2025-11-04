Leapmotor: Marca chinesa da Stellantis estreia no Brasil com dois SUVs partindo de R$ 172,9 mil

Leapmotor C10 ultra-híbrido tem motor a combustão que gera energia / Crédito: Luciano Cesário

*Enviado a Campinas (SP) Mais uma montadora chinesa desembarca no mercado automotivo brasileiro. É a vez da Leapmotor, controlada pelo Grupo Stellantis, dono de outras marcas já em atividade no País, a exemplo de Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Ram. Focada na transição energética, a Leap estreia com dois SUVs eletrificados: um híbrido e outro 100% elétrico. Os preços variam de R$ 172,9 mil a R$ 199,9 mil.

O Leapmotor C10 é o primeiro modelo disponível para compra. Ele chega nas versões BEV (elétrico) e REEV (ultra-híbrido). Ambas as opções começaram a ser comercializadas nas lojas da marca nesta terça-feira, 4. A montadora iniciou a operação com 36 concessionárias em 29 cidades brasileiras, incluindo Fortaleza. Outro modelo que compõe o portfólio de estreia da chinesa no Brasil é o elétrico Leapmotor B10, lançado em versão única. As primeiras unidades do carro, no entanto, só devem chegar ao País em janeiro de 2026. A pré-venda já está disponível. Leapmptor B10 já está em pré-venda e chega ao Brasil em janeiro de 2026 Crédito: Luciano Cesário Confira lançamentos da Leapmotor no Brasil B10 elétrico (BEV): R$ 172,9 mil

C10 elétrico (BEV): R$ 189,9 mil

C10 ultra-híbrido: R$ 199,9 mil

Os dois SUVs serão importados da China. Embora a montadora ainda não tenha revelado planos de produção nacional, o Brasil alcança status de mercado estratégico para a marca no mundo. O vice-presidente da Leapmotor na América do Sul, Fernando Varela, fala em “redefinir a eletrificação no Brasil” com investimentos em tecnologias, inovação e design focados no consumidor. “O Brasil representa não somente o maior mercado da América do Sul, mas sobretudo um movimento extremamente estratégico para a globalização e crescimento da nossa marca”, comentou Varela. Para o executivo, a credibilidade da Stellantis no Brasil é um ativo importante para impulsionar a Leapmotor no País. Todas as 36 concessionárias da Leapmotor confirmadas para este ano já são parceiras da Stellantis. A estratégia de expansão da montadora no mercado brasileiro envolve, principalmente, a associação da marca ao know-how da Stellantis no País. “Somos a única marca chinesa com mais de 50 anos de conhecimento do mercado brasileiro”, assinala o vice-presidente.

O uso da infraestrutura e da rede de relacionamento comercial da Stellantis para a distribuição e venda de carros é ponto central nos planos de crescimento da Leapmotor no Brasil. A marca entra na briga com outras conterrâneas já em atuação no mercado nacional, como a BYD, GWM, Geely, Omoda e Jaecoo, GAC, entre outras. Tecnologia ultra-híbrida

O C10, SUV de porte grande, é equipado com sistema híbrido que funciona como extensor de autonomia. O carro conta com um motor elétrico de 215 cv com 32,6 kgfm e outro motor a combustão de 1,5 l. Diferente dos híbridos convencionais, o motor a gasolina não não traciona as rodas e serve apenas para gerar energia e manter o sistema elétrico do carro em funcionamento. O foco é aumentar a autonomia para reduzir a preocupação com as viagens mais longas.