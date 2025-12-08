Geely triplica vendas no Brasil após a chegada do hatch EX2

Geely triplica vendas no Brasil após a chegada do hatch EX2EX2 é o segundo carro elétrico mais vendido do Brasil em seu primeiro mês de vendas
Com a chegada do hatch EX2 em novembro, a chinesa Geely triplicou as vendas no Brasil, com 985 unidades emplacadas, ante 265 em outubro. Em 16 dias no mercado, o carro teve 1.500 unidades comercializadas e já ocupa o posto de segundo elétrico mais vendido do País, atrás apenas do BYD Dolphin Mini, com 2.881 vendas.
Com mais de 400 mil unidades vendidas em seu primeiro ano de mercado chinês, o Geely EX2 é o carro mais vendido na China. No Brasil, ele está disponível em duas versões: Pro (R$ 119.990) e Max (R$ 135.100).
Com entre-eixos de 2,65 metros e comprimento de 4,13 metros, o EX2 se aproxima das medidas de um SUV. O carro conta com dois porta-malas. O tradicional, na traseira, com volume de 375 litros, e outro na dianteira, com capacidade para 70 litros. Além disso, há espaço para acomodar malas abaixo dos bancos traseiros.
Em relação ao custo-benefício, a Geely descreve o seu hatch como o carro mais econômico do Brasil e com melhor eficiência energética da categoria. A montadora diz que se o veículo rodar 1.000 km por mês, a economia média é de R$ 415 em relação a um carro a combustão, podendo chegar a quase 5 mil anualmente.
A autonomia máxima do carro é de 289 km no ciclo Inmetro. O modelo vem equipado com bateria de 39,4 KWh e motor de 116 cv de potência com torque de 15,3 kgfm. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 10,2 segundos, conforme a Geely.
Na parte interna, o EX2 segue o padrão de carros chineses: minimalismo e tecnologia. O cluster digital de 8,8” e a central multimídia de 14,6” agregam várias funções do veículo. O painel é revestido em soft-touch e o banco do motorista traz ajuste elétrico. Ainda há carregador por indução e pacote ADAS com diversas ferramentas de assistência à condução, mas disponíveis apenas na versão topo de gama.