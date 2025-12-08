Geely triplica vendas no Brasil após a chegada do hatch EX2

EX2 é o segundo carro elétrico mais vendido do Brasil em seu primeiro mês de vendas

Com mais de 400 mil unidades vendidas em seu primeiro ano de mercado chinês, o Geely EX2 é o carro mais vendido na China. No Brasil, ele está disponível em duas versões: Pro (R$ 119.990) e Max (R$ 135.100).

Com a chegada do hatch EX2 em novembro, a chinesa Geely triplicou as vendas no Brasil, com 985 unidades emplacadas, ante 265 em outubro. Em 16 dias no mercado, o carro teve 1.500 unidades comercializadas e já ocupa o posto de segundo elétrico mais vendido do País, atrás apenas do BYD Dolphin Mini, com 2.881 vendas.

Com entre-eixos de 2,65 metros e comprimento de 4,13 metros, o EX2 se aproxima das medidas de um SUV. O carro conta com dois porta-malas. O tradicional, na traseira, com volume de 375 litros, e outro na dianteira, com capacidade para 70 litros. Além disso, há espaço para acomodar malas abaixo dos bancos traseiros.

Em relação ao custo-benefício, a Geely descreve o seu hatch como o carro mais econômico do Brasil e com melhor eficiência energética da categoria. A montadora diz que se o veículo rodar 1.000 km por mês, a economia média é de R$ 415 em relação a um carro a combustão, podendo chegar a quase 5 mil anualmente.

A autonomia máxima do carro é de 289 km no ciclo Inmetro. O modelo vem equipado com bateria de 39,4 KWh e motor de 116 cv de potência com torque de 15,3 kgfm. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 10,2 segundos, conforme a Geely.

Na parte interna, o EX2 segue o padrão de carros chineses: minimalismo e tecnologia. O cluster digital de 8,8” e a central multimídia de 14,6” agregam várias funções do veículo. O painel é revestido em soft-touch e o banco do motorista traz ajuste elétrico. Ainda há carregador por indução e pacote ADAS com diversas ferramentas de assistência à condução, mas disponíveis apenas na versão topo de gama.