Pulse Impetus Hybrid mantém-se agradável e firme, mas pode se modernizar

O Fiat Pulse é um "carro de cidade", ideal para rotinas urbanas e viagens tranquilas. Quem anda sente o agradável de estar, de curtir, e sua imponência nas ruas. Já são quatros anos de uma bela história, desde que o veículo foi lançado no Brasil, em outubro de 2021. É consolidado no mercado nacional como opção robusta entre os SUVs compactos. E agora se apresenta em uma versão mais completa, de mais força e eficiência, sem perder seu legado. O carro traz um motor híbrido leve, torque firme, consumo inteligente com baterias de apoio ao combustível escolhido e a mesma elegância de sempre.

Também no painel, o motorista é auxiliado por um gráfico eco, representado por uma folhinha, que orienta sobre quanto se ganha ou se gasta a cada aceleração ou frenagem. Essa visualização torna-se instintiva, ajudando o motorista a adotar uma condução mais equilibrada no gasto de combustível. Excelente no consumo Para o seu porte, o Pulse é econômico, mas não cheguei aos 13 km/l prometidos pelo fabricante para rodagem na cidade - na estrada, sugere fazer 14 km/l. Sempre com gasolina, bati 11 km/l, o que considerei excelente. Rodamos cerca de 100 km na estrada e deu 12,5 km/l. É o seu motor híbrido leve (MHEV), ou semihíbrido, que ajuda a deixar o carro "sem muita sede". Ele utiliza um motor 1.0 turbo de 3 cilindros.

Os motoristas consideram o Pulse um "carro muito bom de dirigir". A ênfase adjetiva o modelo. É onde o Pulse mais se reafirma. O câmbio automático de sete marchas é bem objetivo para a demanda e a direção elétrica é suave, responsiva, com comandos bem encaixados ao motorista nas regulagens. A suspensão do Pulse é "muito agradável" (ouvimos isso das pessoas com quem andamos no carro), o que é um ponto perceptível em comparação com modelos semelhantes. O veículo amortece de forma significativa nas situações incômodas como asfalto muito ondulado, ruas de calçamento irregular, pavimentação malfeita, lombadas e tartarugas redutoras. Isso faz diferença enorme naquele fim de dia mais estressante, no engarrafamento mais longo, no itinerário que leva ao rumo de casa. Start/stop: falta a opção "desativar" Um ponto do modelo que merece críticas: a tecnologia start/stop é inegociável ao motorista, pois não vem com a opção de desligar ou religar. Nisso, a cada parada em semáforo ou cruzamento, em segundos o carro para e também altera a potência do sistema de ar condicionado. A falta de opção incomoda. Merece correção quando a versão for atualizada.

A tecnologia de bordo é ampla e auxilia na segurança e na economia. O veículo possui assistente de manutenção em faixa. Se o motorista tentar mudar de faixa sem acionar o pisca-pisca, o sistema corrige o alinhamento, fazendo o volante voltar para o lugar. Outros itens de segurança e assistência incluem sensor crepuscular (a luz automática externa ao anoitecer), sensor de chuva (o vidro não vai ficar respingado com o carro em movimento), sensor de frenagem de emergência (para possíveis descuidos), sensor de farol alto (para não incomodar motoristas no sentido contrário) e sensores de calibragem de pneus (também é importante para o bom consumo de combustível). Para manobras, o Pulse oferece câmera de ré, sensores dianteiro e traseiro para baliza e manobra de saída. O carro conta com chave presencial, partida por botão, e permite a ligação remota, inclusive pelo celular através de um aplicativo indicado pelo fabricante. Se esquecer a chave, tem como ligar, sim.