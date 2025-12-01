Pulse Impetus Hybrid mantém-se agradável e firme, mas pode se modernizar

Pulse Impetus Hybrid mantém-se agradável e firme, mas pode se modernizarVersão segue com motor potente, agora híbrido leve, consumo eficiente e merecedor de alguns ajustes
O Fiat Pulse é um "carro de cidade", ideal para rotinas urbanas e viagens tranquilas. Quem anda sente o agradável de estar, de curtir, e sua imponência nas ruas. Já são quatros anos de uma bela história, desde que o veículo foi lançado no Brasil, em outubro de 2021.
É consolidado no mercado nacional como opção robusta entre os SUVs compactos. E agora se apresenta em uma versão mais completa, de mais força e eficiência, sem perder seu legado. O carro traz um motor híbrido leve, torque firme, consumo inteligente com baterias de apoio ao combustível escolhido e a mesma elegância de sempre.
O Pulse Impetus é o aprimoramento de um projeto de sucesso. Tem conforto, tecnologia e, acima de tudo, a dirigibilidade confiável. Combina um motor potente, que responde muito bem na pisada, com a crescente demanda por eficiência energética. O POVO testou o carro justamente na primeira semana da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), que acontecia em Belém, e isso ganhou mais peso na avaliação.
O motor elétrico, com tensão de 12V e 3kW, opera como um auxiliar na propulsão e no controle de emissões. É crucial destacar que este sistema híbrido não requer recarga externa em tomada, pois a principal intenção do mecanismo é auxiliar na combustão do carro, aprimorando o consumo. A performance prometida é de 0 a 100 km/h em 9,4 segundos (com etanol).
No computador de bordo, a informação indicada é o "ganho de energia", funcionando como um impulso que torna o carro ainda mais forte, potente e, de forma obrigatória, pulsante. O fabricante informa que o motor atinge 130 cv com etanol e 125 cv com gasolina, entregando um torque de 20,4 kgfm em ambos os combustíveis a 1750 rotações.
Também no painel, o motorista é auxiliado por um gráfico eco, representado por uma folhinha, que orienta sobre quanto se ganha ou se gasta a cada aceleração ou frenagem. Essa visualização torna-se instintiva, ajudando o motorista a adotar uma condução mais equilibrada no gasto de combustível.
Excelente no consumo
Para o seu porte, o Pulse é econômico, mas não cheguei aos 13 km/l prometidos pelo fabricante para rodagem na cidade - na estrada, sugere fazer 14 km/l. Sempre com gasolina, bati 11 km/l, o que considerei excelente. Rodamos cerca de 100 km na estrada e deu 12,5 km/l. É o seu motor híbrido leve (MHEV), ou semihíbrido, que ajuda a deixar o carro "sem muita sede". Ele utiliza um motor 1.0 turbo de 3 cilindros.
Os motoristas consideram o Pulse um "carro muito bom de dirigir". A ênfase adjetiva o modelo. É onde o Pulse mais se reafirma. O câmbio automático de sete marchas é bem objetivo para a demanda e a direção elétrica é suave, responsiva, com comandos bem encaixados ao motorista nas regulagens.
A suspensão do Pulse é "muito agradável" (ouvimos isso das pessoas com quem andamos no carro), o que é um ponto perceptível em comparação com modelos semelhantes. O veículo amortece de forma significativa nas situações incômodas como asfalto muito ondulado, ruas de calçamento irregular, pavimentação malfeita, lombadas e tartarugas redutoras. Isso faz diferença enorme naquele fim de dia mais estressante, no engarrafamento mais longo, no itinerário que leva ao rumo de casa.
Start/stop: falta a opção "desativar"
Um ponto do modelo que merece críticas: a tecnologia start/stop é inegociável ao motorista, pois não vem com a opção de desligar ou religar. Nisso, a cada parada em semáforo ou cruzamento, em segundos o carro para e também altera a potência do sistema de ar condicionado. A falta de opção incomoda. Merece correção quando a versão for atualizada.
A tecnologia de bordo é ampla e auxilia na segurança e na economia. O veículo possui assistente de manutenção em faixa. Se o motorista tentar mudar de faixa sem acionar o pisca-pisca, o sistema corrige o alinhamento, fazendo o volante voltar para o lugar.
Outros itens de segurança e assistência incluem sensor crepuscular (a luz automática externa ao anoitecer), sensor de chuva (o vidro não vai ficar respingado com o carro em movimento), sensor de frenagem de emergência (para possíveis descuidos), sensor de farol alto (para não incomodar motoristas no sentido contrário) e sensores de calibragem de pneus (também é importante para o bom consumo de combustível).
Para manobras, o Pulse oferece câmera de ré, sensores dianteiro e traseiro para baliza e manobra de saída. O carro conta com chave presencial, partida por botão, e permite a ligação remota, inclusive pelo celular através de um aplicativo indicado pelo fabricante. Se esquecer a chave, tem como ligar, sim.
Internamente, o Pulse é aconchegante. Revestimento, bancos, porta-trecos, comandos ao volante, tudo aquilo que facilita a vida de motorista e passageiros. O teto panorâmico elétrico é um afago que não só proporciona desfrute aos ocupantes, mas também oferece sensação de melhor espaçamento. Como se o carro fosse maior do que é.
Há aspectos na cabine que merecem atenção. O Pulse é equipado com quatro airbags, número inferior aos seis oferecidos por alguns concorrentes similares no mercado. O espaço das pernas é bom para o motorista mais alto, mas os passageiros na parte traseira precisam se apertar um pouco.
O porta-malas de 370 litros em volume (ou 320 litros em outra menção) não é um ponto forte e é considerado como pequeno para um modelo de sua categoria. O freio de mão ainda é o antigo, de puxada, e não automático, sendo um elemento que merece ser modernizado futuramente. São ajustes finos para um carro consagrado.
Externamente, o Pulse recebeu uma atualização visual, incluindo um novo parachoque frontal com uma peça em aço escovado, útil para evitar danos ao estacionar. Embora o design atual seja muito bonito, ele talvez precise de um lifting relevante, um redesenho mais ousado que retome o interesse do público, já que os concorrentes têm feito mudanças significativas em suas frentes e laterais. Mas, apesar dos senões, o Pulse ainda é uma escolha certeira.
Ficha técnica – Pulse Impetus T200 Hybrid
Valor: R$ 147.990,00 (consulta em https://www.fiat.com.br/hybrid.html)
Motor
- Posição: dianteiro, transversal
- Número de cilindros: 3 em linha
- Diâmetro x curso: 70 x 86,5 mm
- Cilindrada total: 999 cm3
- Taxa de compressão: 10,5:1
- Potência: 125 cv (gasolina) / 130 cv (etanol) a 5.750 rpm
- Torque: 20,4 kgfm a 1.750 rpm (gasolina) / 20,4 kgfm a 1.750 rpm (etanol)
- Nº de válvulas por cilindro: 4
- Comando de válvulas: sistema eletrohidráulico MultiAir III, com um eixo para as válvulas de escape
- Injeção: direta
- Combustível: gasolina / etanol
Motor elétrico
- Posição: dianteiro, transversal
- Tensão: 12V – 3kW
Sistema elétrico
- Tensão: 12V
- Bateria: chumbo-ácido (68Ah)
- Bateria auxiliar: íon-lítio (11Ah)
Transmissão
- Câmbio CVT (Continuamente Variável), com 7 marchas emuladas no modo manual –
Variável no modo automático
Relações de transmissão
1a - 2,27
2a - 1,60
3a - 1,20
4a - 0,94
5a - 0,74
6a - 0,58
7a - 0,46
- RÉ - entre 2,60 e 0,42
- Diferencial: 5,698
- Tração: dianteira
Sistema de freios
- Dianteiro: A disco ventilado (diâmetro de 284 x 22 mm) com pinça flutuante
- Traseiro: tambor (diâmetro de 203 mm) autoajustável
Suspensão dianteira
- Tipo: Independente, McPherson com barra estabilizadora
- Amortecedores: Hidráulicos, telescópicos
- Elemento elástico: Molas helicoidais
Suspensão traseira
- Tipo: Eixo de torção
- Amortecedores: Hidráulicos e telescópicos
- Elemento elástico: Molas helicoidais
Direção
- Assistência: Elétrica
- Diâmetro mínimo de curva: 10,5 m
Rodas
- Audace
- Medida: R16 x 6,0 (Audace) / R17 x 6,0 (Impetus)
- Pneus: 195/60R16 89H (Goodyear / Pirelli) / 205/50R17 89H (Pirelli)
Peso do veículo
- Em ordem de marcha: 1.234kg (Audace) / 1.245kg (Impetus)
- Capacidade de carga: 400 kg
Dimensões externas/capacidades
- Comprimento: 4.099 mm
- Largura da carroceria: 1.776 mm (s/espelhos) 1.989 mm (c/espelhos)
- Altura do veículo (vazio): 1.553 (Audace) / 1.552 (Impetus)
- Distância entre eixos: 2.532 mm
- Vão livre entre-eixos: 213 mm (Audace) / 212 (Impetus)
- Altura mínima do solo: 195 mm
- Ângulo de entrada: 20,5 (Audace) / 20,6 (Impetus)
- Ângulo de saída: 31,4 (Audace) / 31,3 (Impetus)
- Volume do porta-malas: 370 litros
- Tanque de combustível: 45 litros
Performance
- 0 a 100 km/h: 9,7 s (gasolina) / 9,4 s (etanol)
- Velocidade máxima: 187,0 s (gasolina) / 189,0 s (etanol)
Consumo
- Urbano: 13,4 km/l (gasolina) / 9,3 km/l (etanol)
- Urbano: 13,4 km/l (gasolina) / 9,3 km/l (etanol)
- Estrada: 14,4 km/l (gasolina) / 10,2 km/l (etanol)