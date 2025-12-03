Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BYD apresenta Atto 8, novo SUV híbrido plug-in de sete lugares

Com lançamento previsto para 2026, carro foi revelado pela primeira vez no Brasil em São Paulo
Autor Luciano Cesário
Luciano Cesário Repórter
A BYD apresentou no Brasil o Atto 8, seu mais novo SUV híbrido plug-in de sete lugares, o primeiro modelo da marca no País equipado com a plataforma DM-P (Dual Mode Performance). O modelo foi revelado pela primeira vez ao mercado brasileiro no 31º Salão Internacional do Automóvel de São Paulo.

O SUV tem 5,04 m de comprimento, 1,99 m de largura, 1,76 m de altura e um entre-eixos de 2,95 m. O porta-malas tem capacidade de 270 a 1.960 litros, dependendo da configuração aplicada.

De acordo com a chinesa, a plataforma DM-P entrega potência combinada de 488 cv, velocidade máxima (limitada) de 200 km/h e aceleração de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos.

O carro tem suspensão eletrônica DiSus-C, com supressão de rolamento lateral, controle longitudinal de inclinação e isolamento de vibração vertical. O Atto 8 conta, ainda, com nove airbags e pacote de assistências ao condutor (ADAS 2), incluindo controle de cruzeiro adaptativo (com stop&go), freio automático de emergência e três assistências de faixa (de manutenção, saída e centralização, entre outros itens).

O sistema de áudio tem 21 alto-falantes e a central multimídia mede 15,6” de tela, que traz a possibilidade de uso do comando de voz “OK, Google”. As duas primeiras fileiras dispõem de aquecimento dos bancos e massagem e o motorista e passageiro contam, ainda, com ventilação dos assentos.

As vendas do BYD Atto 8 no Brasil devem começar no início de 2026. A montadora, no entanto, ainda não cravou data.

