Audi RS Q8 Performance chega às concessionárias por R$ 1,3 milhão

RS Q8 Performance tem 5.022 mm de comprimento, 1.699 mm de altura e 2.998 mm / Crédito: Divulgação: AUDI AG

O novo Audi RS Q8 Performance chegou à rede de concessionárias da marca no Brasil. A renovada versão esportiva do utilitário de alto luxo está disponível na versão única Performance, ao valor de R$ 1.339.990. O modelo é equipado com motorização 4.0 biturbo V8 de 640 cavalos a 6.000 rpm e 850 Nm de torque entre 2.300 e 4.500 rpm. O veículo oferece eixo traseiro dinâmico, diferencial esportivo quattro e suspensão pneumática com ajuste esportivo, além da transmissão Tiptronic de oito velocidades.

Segundo a Audi, o conjunto mecânico permite ao utilitário esportivo acelerar de 0 a 100 km/h em 3,6 segundos, além de atingir a velocidade máxima de 280 km/h (limitada eletronicamente), ou até 305 km/h (opcional). De acordo com a montadora, trata-se do motor à combustão mais potente já fabricado na história da Audi Sport. A partir de agora, o modelo passa a contar com discos de freio de cerâmica de série. Interior O acabamento interno é feito em alumínio escurecido escovado, e o modelo oferece bancos esportivos RS em couro Valcona e desenho diamante. Os revestimentos misturam materiais nobres como couro e Alcantara, enquanto o teto possui revestimento em tecido preto. A soleira do porta-malas é em alumínio e há soleiras de porta com o logotipo RS. Equipamentos Em relação aos itens de tecnologia e segurança, são oferecidos ACC e lane keeping assist (LKAS) com emergency assist; assistente de troca de faixa e tráfego traseiro e exit warning; Audi Pre Sense dianteiro e traseiro; câmera 360°; faróis Full LED Matrix com apresentação de luzes e lanternas traseiras em OLED; Park assist plus com sensores estacionamento dianteiros e traseiros. Entre os principais itens de conforto e conveniência, estão ar-condicionado automático de 4 zonas; Audi Drive Select; Auto Hold; bancos super-esportivos com ajustes elétricos, memória, aquecimento e ventilação; espelho retrovisor interno com função antiofuscante automático; fechamento das portas servo assistido; Head-up display; Keyless entry; pacote de luzes customizáveis com 30 opções de cores; porta-malas com abertura/fechamento elétrico e sistema hands-free; apoio lombar com ajustes elétricos para bancos dianteiros; e teto solar elétrico panorâmico "Open Sky".