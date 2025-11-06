Geely EX2: carro mais vendido na China chega ao Brasil a partir de R$ 123.800

Hatch 100% elétrico estreia no Brasil após sucesso de vendas na China / Crédito: Luciano Cesário

*Enviado a São Paulo O hatch compacto EX2, carro mais vendido na China em 2025, acaba de desembarcar no mercado brasileiro. Produzido pela Geely, o modelo ingressa no País em duas versões. A mais barata, batizada de EX2 Pro, custa R$ 123.800. Já a topo de linha, EX2 Max, tem preço de R$ 136.800.

No mês de novembro, a montadora sugere valores promocionais de R$ 119.990 para o modelo de entrada e de R$ 135.100 para o mais caro. O carro está disponível nas 23 concessionárias da marca espalhadas pelo Brasil, incluindo a unidade de Fortaleza. O EX2 vai disputar espaço com o BYD Dolphin e GWM Ora 03, posicionados na mesma categoria e faixa de preço. Além do preço agressivo, a Geely aposta nas dimensões e no custo-benefício para se diferenciar da concorrência. Com entre-eixos de 2,65 metros e comprimento de 4,13 metros, o EX2 se aproxima das medidas de um SUV. O carro conta com dois porta-malas. O tradicional, na traseira, com volume de 375 litros, e outro na dianteira, com capacidade para 70 litros. Além disso, há espaço para acomodar malas abaixo dos bancos traseiros. Em relação ao custo-benefício, a Geely descreve o seu hatch como o carro mais econômico do Brasil e com melhor eficiência energética da categoria. A montadora diz que se o veículo rodar 1.000 km por mês, a economia média é de R$ 415 em relação a um carro a combustão, podendo chegar a quase 5 mil anualmente.

A autonomia máxima do carro é de 289 km no ciclo Inmetro. O modelo vem equipado com bateria de 39,4 KWh e motor de 116 cv de potência com torque de 15,3 kgfm. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 10,2 segundos, conforme a Geely. A bateria pode ser carregada de 30% a 80% em apenas 21 minutos nas estações de carregamento rápido. Por outro lado, a carga total em tomadas residenciais ou wallbox pode ultrapassar seis horas. Na parte interna, o EX2 segue o padrão de carros chineses: minimalismo e tecnologia. O cluster digital de 8,8” e a central multimídia de 14,6” agregam várias funções do veículo. O painel é revestido em soft-touch e o banco do motorista traz ajuste elétrico. Ainda há carregador por indução e pacote ADAS com diversas ferramentas de assistência à condução, mas disponíveis apenas na versão topo de gama.

O EX2 é vendido na China desde setembro de 2024. No país asiático ele é chamado de Geome Xingyuan e acumula 297.803 unidades emplacadas até setembro deste ano. O modelo foi o carro de passeio mais vendido no mercado chinês no primeiro semestre do ano. O mês de abril foi o mais expressivo, com 36.119 unidades comercializadas.

Aposta no Brasil

Para replicar o sucesso de vendas do outro lado do mundo, a Geely Brasil tem como foco a ampliação da rede de concessionárias. Até o primeiro semestre de 2026, o número de lojas oficiais deverá subir para 36, segundo revelou o presidente nacional da montadora, Ariel Montenegro.

