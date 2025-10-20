Brasil registra maior crescimento global da Volvo em 2025

Brasil registra maior crescimento global da Volvo em 2025Com desempenho 11,8% acima, em comparação com o ano anterior, operação brasileira lidera o ranking da marca, à frente da matriz sueca
O operação da Volvo no Brasil registra o maior crescimento global da marca em 2025. Com resultado 11,8% maior do que 2024, o desempenho brasileiro lidera o ranking da Volvo Cars, à frente de Suécia e Irlanda, que fecham as três primeiras posições, com 11,3% e 10,7%, respectivamente.
Em setembro, a montadora obteve o melhor resultado em vendas no ano, com 1.007 carros emplacados. No acumulado de 2025, já são 7.080 veículos vendidos pelas 52 concessionárias da marca espalhadas em 21 estados brasileiros, incluindo duas no Ceará: uma em Fortaleza e outra em Itaitinga.
Até o momento, 54,2% dos carros vendidos pela sueca no Brasil neste ano são 100% elétricos. A Volvo conta com seis modelos em seu portfólio no mercado brasileiro: os elétricos EX30, EX40, EC40 e EX90, além dos híbridos XC60 e XC90.
Em 2024, a empresa encerrou o ano com 8.682 veículos emplacados, que representa uma estabilidade frente ao ano anterior, mantendo a marca de 17% de share de emplacamentos no segmento premium.