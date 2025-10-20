Brasil registra maior crescimento global da Volvo em 2025

Com desempenho 11,8% acima, em comparação com o ano anterior, operação brasileira lidera o ranking da marca, à frente da matriz sueca

O operação da Volvo no Brasil registra o maior crescimento global da marca em 2025. Com resultado 11,8% maior do que 2024, o desempenho brasileiro lidera o ranking da Volvo Cars, à frente de Suécia e Irlanda, que fecham as três primeiras posições, com 11,3% e 10,7%, respectivamente.

Em setembro, a montadora obteve o melhor resultado em vendas no ano, com 1.007 carros emplacados. No acumulado de 2025, já são 7.080 veículos vendidos pelas 52 concessionárias da marca espalhadas em 21 estados brasileiros, incluindo duas no Ceará: uma em Fortaleza e outra em Itaitinga.