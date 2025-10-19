Novo Jetta GLI chega às concessionárias em novembro por R$ 269,9 mil

– Com motor 2.0l turbo de 231 cv e 35,7 kgfm de torque, o GLI faz de 0 a 100 km/h em 6,6 segundos;

A assinatura de iluminação 100% em LED é destaque no exterior, com faróis e lanternas conectadas, nova grade em colmeia com friso vermelho e badge GLI centralizado na traseira. As rodas diamantadas de 18 polegadas revelam as pinças de freio vermelhas, enquanto o novo emblema sob os retrovisores reforça o DNA esportivo, conforme descreve a montadora.

O novo Jetta GLI, sedã esportivo da Volkswagen, chega às concessionárias brasileiras no dia 8 de novembro, com preço de R$ 269.990. O modelo traz visual renovado, teto solar panorâmico como item de série e aposta em mais esportividade, tecnologia e versatilidade.

Sob o capô, o motor EA888 2.0l turbo entrega 231 cv de potência e 35,7 kgfm de torque, já adaptado ao Proconve L8. Segundo a Volkswagen, a transmissão DSG de 7 marchas com Launch Control garante aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 6,6 segundos. O carro tem tração dianteira e diferencial eLSD para melhorar o desempenho em curvas e situações de baixa aderência.

O interior traz bancos em couro perfurado com costuras vermelhas, painel digital de 10,25” com grafismo exclusivo, VW Play Connect de 10 polegadas flutuante, ar-condicionado de duas zonas com aquecimento e resfriamento dos bancos, carregador por indução e iluminação ambiente configurável em mais de 10 cores.

Na segurança, o Jetta GLI traz seis airbags e pacote de assistentes de condução (ADAS) que inclui Lane Assist, ACC com Stop&Go, Travel Assist, detecção de pedestres e monitoramento de ponto cego.

O modelo estará disponível em seis cores: Branco Puro, Preto Mystic, Vermelho Kings, Cinza Platinum, Azul Pacífico e Cinza Glacial.