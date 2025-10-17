Salão do Automóvel de São Paulo terá Lamborghini, Ferrari e McLaren

Lamborghini Revuelto LP 1015-4 estará no Salão do Automóvel de São Paulo / Crédito: Divulgação: RX

A 31ª edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, que acontecerá de 22 a 30 de novembro, no Distrito Anhembi, vai reunir alguns dos carros mais raros e cobiçados do mundo. Esses veículos estarão em exposição no Dream Lounge, área exclusiva que oferecerá uma experiência premium, desenvolvida em parceria com o Motorgrid Brasil, o maior grupo de proprietários de hypercars da América Latina. Entre os modelos já confirmados estão o exclusivo Rolls Royce Cullinan Novitec Spofec Overdose, um dos SUVs mais luxuosos do mundo, equipado com motor V12 e avaliado em mais de R$ 8 milhões. Lá estará ainda o Lamborghini Revuelto LP 1015-4, superesportivo híbrido estimado em mais de R$ 7,5 milhões.

O espaço também contará com o Chevrolet Corvette Stingray 1 LT, um dos esportivos mais famosos da história, equipado com motor V8 6,2 litros de 495 cv. Destaque ainda para o McLaren Artura, primeiro plug-in híbrido da fabricante britânica, recentemente eleito Carro de Performance do Ano de 2025 pela revista Auto Express, e para o Porsche 992.2 GT3 PTS, com preço estimado em aproximadamente R$ 2 milhões. A seleção inclui o único Lamborghini Aventador SV em solo brasileiro, equipado com motor V12 6,5 litros de 750 cv, avaliado em aproximadamente R$ 8,5 milhões. Outros carros já confirmados incluem a Ferrari 12 Cilindri, que teve sua primeira unidade colocada à venda no Brasil no primeiro trimestre de 2025 por R$ 7,9 milhões. Também estará presente o exclusivo Ford GT Carbon Series, edição especial do Ford GT em fibra de carbono. Existem apenas quatro unidades no País, avaliadas na casa de R$10 milhões. Também estará no Salão do Automóvel o McLaren Senna, desenvolvido em homenagem ao brasileiro tricampeão mundial de Fórmula 1, com somente 500 unidades fabricadas.