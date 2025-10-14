Hyundai lança programa de carro por assinatura com planos a partir de R$ 2 mil

Assinantes poderão optar por pacotes que incluem desde assistência 24 horas e seguro contra terceiros no caso de acidentes

A Hyundai acaba de lançar no Brasil o “Hyundai Assina”, seu programa de carro por assinatura. A novidade já está disponível nas concessionárias da Grande São Paulo e será expandida para todo o Brasil até o fim de 2025. O valor mensal dos planos varia de R$ 2 mil a R$ 3,6 mil.

O período mínimo de assinatura é de 2 anos e o máximo, 5 anos. Por enquanto, apenas os modelos HB20, HB20S e Creta estão disponíveis no programa, com franquia de 1.000 km a 3.000 km por mês.