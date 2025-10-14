Hyundai lança programa de carro por assinatura com planos a partir de R$ 2 mil

Hyundai lança programa de carro por assinatura com planos a partir de R$ 2 milAssinantes poderão optar por pacotes que incluem desde assistência 24 horas e seguro contra terceiros no caso de acidentes
A Hyundai acaba de lançar no Brasil o “Hyundai Assina”, seu programa de carro por assinatura. A novidade já está disponível nas concessionárias da Grande São Paulo e será expandida para todo o Brasil até o fim de 2025. O valor mensal dos planos varia de R$ 2 mil a R$ 3,6 mil.
O período mínimo de assinatura é de 2 anos e o máximo, 5 anos. Por enquanto, apenas os modelos HB20, HB20S e Creta estão disponíveis no programa, com franquia de 1.000 km a 3.000 km por mês.
Com o “Hyundai Assina”, o cliente pode ter tem acesso ao veículo zero km com todos os custos inclusos na mensalidade: IPVA, licenciamento, seguro, manutenção preventiva e assistência 24h. A montadora destaca que o programa elimina preocupações com entrada, financiamento ou desvalorização do veículo, oferecendo mais liberdade e previsibilidade financeira.
Quando comparado às opções de compra à vista e compra financiada, o programa pode representar uma economia de até 20% ao longo de três anos, conforme cálculo divulgado pela Hyundai.
Preços das assinaturas
- Hyundai HB20: a partir de R$ 2.025/mês
- Hyundai HB20S: a partir de R$ 2.174/mês
- Hyundai Creta: a partir de R$ 3.034/mês
- Hyundai Creta N Line: a partir de R$ 3.682/mês