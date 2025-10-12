Volvo emplaca mais de mil carros em setembro no Brasil, o melhor resultado do ano

Volvo emplaca mais de mil carros em setembro no Brasil, o melhor resultado do anoDesempenho acumulado de 2025, até o momento, supera em 7% o período de 2024
A Volvo alcançou, em setembro, seu melhor mês de vendas em 2025 no Brasil. A marca sueca superou o número de mil carros comercializados, com um total de 1.007 veículos. Em relação a setembro de 2024, a montadora obteve crescimento de 47%.
No acumulado do ano, o aumento é de 7% em comparação com os nove primeiros meses de 2024. Com isso, a Volvo ficou na vice-liderança no segmento premium do País com 20,2% de market share no ano, e 21,6% em setembro. A liderança, atualmente, é da BMW.
Assim como aconteceu nos últimos meses, o novo Volvo XC60 foi o carro mais vendido em território nacional. O modelo teve 378 emplacamentos, seguindo na liderança da sua categoria (D-SUV) com 39,7% de market share.
O EX30, por sua vez, foi o veículo 100% elétrico da marca com melhor desempenho em setembro, encerrando o mês com 224 emplacamentos. Ao lado do EX40 (85), do EC40 (113) e do EX90 (10), modelos com motorização totalmente elétrica, foram responsáveis por 52,2% das vendas da Volvo nos últimos 30 dias.