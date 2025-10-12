Volvo emplaca mais de mil carros em setembro no Brasil, o melhor resultado do ano

A Volvo alcançou, em setembro, seu melhor mês de vendas em 2025 no Brasil. A marca sueca superou o número de mil carros comercializados, com um total de 1.007 veículos. Em relação a setembro de 2024, a montadora obteve crescimento de 47%.

No acumulado do ano, o aumento é de 7% em comparação com os nove primeiros meses de 2024. Com isso, a Volvo ficou na vice-liderança no segmento premium do País com 20,2% de market share no ano, e 21,6% em setembro. A liderança, atualmente, é da BMW.