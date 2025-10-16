Volkswagen estreia primeira inteligência artificial automotiva do Brasil

Com foco na personalização da experiência digital, IA OTTO amplia interação entre motorista e veículo

A Volkswagen estreou o sistema OTTO, primeira inteligência artificial generativa criada por uma montadora no Brasil. A nova tecnologia possibilita interação entre motorista e veículo com foco em respostas personalizadas.

De acordo com a Volkswagen , o OTTO é resultado do trabalho conjunto da equipe VW Tech —iniciativa da marca voltada para inovação tecnológica e transformação digital no setor automotivo— com a Accenture Brasil e o time de Design da Volkswagen Américas.