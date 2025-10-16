Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Volkswagen estreia primeira inteligência artificial automotiva do Brasil

Com foco na personalização da experiência digital, IA OTTO amplia interação entre motorista e veículo
Autor Luciano Cesário
Autor
Luciano Cesário Repórter
A Volkswagen estreou o sistema OTTO, primeira inteligência artificial generativa criada por uma montadora no Brasil. A nova tecnologia possibilita interação entre motorista e veículo com foco em respostas personalizadas.

De acordo com a Volkswagen , o OTTO é resultado do trabalho conjunto da equipe VW Tech —iniciativa da marca voltada para inovação tecnológica e transformação digital no setor automotivo— com a Accenture Brasil e o time de Design da Volkswagen Américas.

Projetado sobre uma arquitetura proprietária da Volkswagen, o OTTO combina modelos de linguagem do Google com integrações aos dados do veículo e aplicativos de mercado.

Conforme a montadora, o sistema é capaz de compreender comandos de voz, oferecer informações sobre o veículo conectado, indicar manutenções, explicar itens do manual generativo e até responder a perguntas abertas sobre temas variados, como clima, rotas, autonomia do veículo e serviços próximos.

