Volkswagen estreia primeira inteligência artificial automotiva do Brasil

Volkswagen estreia primeira inteligência artificial automotiva do BrasilCom foco na personalização da experiência digital, IA OTTO amplia interação entre motorista e veículo
A Volkswagen estreou o sistema OTTO, primeira inteligência artificial generativa criada por uma montadora no Brasil. A nova tecnologia possibilita interação entre motorista e veículo com foco em respostas personalizadas.
De acordo com a Volkswagen , o OTTO é resultado do trabalho conjunto da equipe VW Tech —iniciativa da marca voltada para inovação tecnológica e transformação digital no setor automotivo— com a Accenture Brasil e o time de Design da Volkswagen Américas.
Projetado sobre uma arquitetura proprietária da Volkswagen, o OTTO combina modelos de linguagem do Google com integrações aos dados do veículo e aplicativos de mercado.
Conforme a montadora, o sistema é capaz de compreender comandos de voz, oferecer informações sobre o veículo conectado, indicar manutenções, explicar itens do manual generativo e até responder a perguntas abertas sobre temas variados, como clima, rotas, autonomia do veículo e serviços próximos.