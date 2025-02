Teste com o Kardian manual: SUV compacto com motor turbo e pegada esportiva

O Renault Kardian Evolution com câmbio manual, lançado no fim do ano passado, é o único SUV compacto no Brasil com motor turbo com esse tipo de configuração. A montadora, com isso, pretende proporcionar ao condutor total controle sobre o carro, com apelo para a direção esportiva.

O POVO testou o modelo durante 7 dias em Fortaleza e Eusébio, na Região Metropolitana da Capital, para avaliar o desempenho, a dirigibilidade e o conforto nas estradas desniveladas, com buracos, pontos de alagamentos e outras situações que o motorista geralmente encontra no dia a dia das cidades.