Renault Kardian: SUV compacto é bom de briga

O SUV compacto fabricado no Paraná abre uma nova fase da Renault e traz atributos para enfrentar concorrentes como Fiat Pulse e Volkswagen Nivus. O POVO o testou na Serra Gaúcha, no nordeste do Rio Grande do Sul (RS). Ele chega ao mercado a partir de R$ 112.790

No lançamento mundial no Rio de Janeiro , em outubro do ano passado, o Renault Kardian já avisava a que vinha. Um SUV compacto e urbano do segmento B armado para disputar mercado com Fiat Pulse e VW Nivus. A produção começaria no Paraná em janeiro de 2024 e as vendas em março. Tudo aconteceu dentro do planejado. Mas afinal, ele briga para ganhar? Pelo que O POVO viu nas Serras Gaúchas, a resposta é sim .

Para estes, os atributos devem bastar. Dentre os quais, tem outro importante: é o mais econômico do segmento no consumo urbano: 13,1 km/l com gasolina e 9 km/l com etanol, segundo dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

É o primeiro carro produzido no Brasil com a nova identidade visual da marca, com o logo "Nouvel’R".

Confome já anunciara a francesa, o Kardian é o primeiro veículo do Renault International Game Plan 2027. O plano estratégico para os mercados internacionais foi anunciado em outubro de 2023 pelo CEO global da marca, Fabrice Cambolive. Até 2027 serão lançados outros sete novos modelos. Ele traz novo câmbio automático de dupla embreagem.

A produção ocorre no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR). O Kardian traz seis airbags de série em todas as versões e 13 sistemas de assistência ao motorista (ADAS).

A frente exibe a nova identidade da marca com o logo "Nouvel’R" e a nova assinatura luminosa. O slogan do Kardian é a mudança que muda tudo. Isso dá a dimensão da aposta. O modelo estreia a Renault Group Modular Platform (RGMP). Para encarar a concorrência, ele apresenta como armas itens usualmente encontrados no segmento superior, como o freio de estacionamento eletrônico, a alavanca de marchas do tipo “e-shifter” e as regulagens do sistema Multi-Sense. Estes permitem customizar a condução e o ambient lighting, com personalização com oito cores diferentes, além das regulagens do sistema de direção e da resposta do conjunto motor/câmbio.

A lista é comum às três versões? Não, a maior parte só na mais cara, jovens.

São seis airbags de série em todas as versões e 13 sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS). A traseira exibe a assinatura luminosa que caracteriza os modelos da Renault, com as lanternas em formato de C. A montadora fala do espírito SUV e a modernidade do Kardian.