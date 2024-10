Renault Kardian manual chega por R$ 106.990

Kardian recebe versão com câmbio manual de seis marchas por preço mais acessível da linha da Renault Crédito: Renault/Divulgação

A Renault iniciou a fabricação do Kardian com câmbio manual de seis marchas. Agora, o modelo tem quatro versões: Evolution com câmbio manual, Evolution com câmbio EDC, Techno com câmbio EDC e Première-Edition com câmbio EDC, todas com motor turbo TCe de 125 cavalos (cv) com 220 Nm. Ele trazos mesmos equipamentos da Evolution com câmbio automático EDC. A nova versão com câmbio manual também se chama Evolution e tem preço sugerido de R$ 106.990, sendo o mais acessível da linha. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Produzido em Portugal pela Horse, a JX22 é a nova geração dos câmbios manuais de seis marchas.

A empresa Horse Powertrain Limited foi criada último dia 31 de maio, com o Grupo Renault e a Geely detendo cada um 45% da empresa, e a Aramco detendo os 10% restantes. Ela produz e fornece sistemas de propulsão totalmente híbridos, híbridos plug-in e motores de combustão interna, além de tecnologias de ponta (motores, caixas de câmbio, sistemas híbridos completos e plug-in e baterias). Segundo a Renault, a transmissão manual de seis velocidades JX22 também foi especialmente projetada para o perfil do cliente brasileiro, com relações curtas na primeira, segunda e terceira, privilegiando as arrancadas rápidas e a agilidade.

Já as relações de quinta e sexta marchas foram desenvolvidas para melhor consumo e conforto acústico, principalmente em estrada. Esta caixa de transmissão adota volante bi-massa, que filtra as vibrações do motor. Nova versão do Kardian com câmbio manual - Evolution Turbo TCe (R$ 106.990) Principais equipamentos de série: · 6 airbags (frontal, lateral e de cortina)

· Controlador de velocidade e limitador de velocidade (CC + SL) · Assistente de partida (HSA) · Sensores de estacionamento traseiro e câmera de ré

· Controles eletrônicos de estabilidade e tração (ESP+ASR) · Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) · Cluster digital 7”