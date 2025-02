Venda de veículos novos cresce 26,4% no Ceará em janeiro

De acordo com o relatório da Fenabrave, Ceará encerrou primeiro mês do ano com mais de 12 mil emplacamentos

De acordo com relatório elaborado pela entidade, foram emplacados 12.105 veículos no primeiro mês deste ano no Estado, ante 9.577 no mesmo período do ano passado.

A venda de veículos novos no Ceará teve crescimento de 26,4% em janeiro de 2025 quando comparado ao respectivo mês do ano anterior, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

O destaque é para o segmento de ônibus, que teve um aumento expressivo de 191,67%, com 70 emplacamentos, contra 24 em janeiro de 2024.



As motocicletas lideram o ranking, com 7.583 vendas, seguidas dos automóveis e comerciais leves, com 3.906 unidades comercializadas.



Para Lewton Monteiro, presidente da Fenabrave/SincodivCE, o resultado reflete "a confiança do consumidor cearense e o trabalho estratégico das concessionárias no Estado, que têm investido em condições comerciais atrativas e ampliação de serviços e avalia que, mesmo com a leve retração em relação a dezembro, o cenário segue otimista para os próximos meses".



Crescimento nacional

No Brasil, foram comercializados 341.435 veículos novos, um avanço de 5,9% na comparação com janeiro do ano amterior (322.493).