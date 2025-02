Elétrico da Chevrolet, Spark é o primeiro dos cinco lançamentos da marca para 2025 no Brasil

SUV elétrico da Chevrolet é uma das cinco novidades planejadas para este ano em alusão aos 100 anos de atuação da montadora no País

Esta é a primeira revelação dos cinco lançamentos anunciados pela marca para 2025, em celebração aos 100 anos de atividades da montadora no Brasil.

A Chevrolet revelou a identidade do novo veículo global SUV elétrico, o Spark EUV. O modelo chegará ao Brasil ainda este ano, sem data especificada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora



Segundo a norte-americana, o Spark será um modelo compacto e para uso urbano. A montadora diz que o elétrico será ofertado de forma exclusiva no Brasil, numa combinação específica para atender as novas preferências do mercado local.