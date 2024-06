Renault Kardian: SUV compacto entra "à brasileira" na briga com Nivus e Pulse

Renault Kardian é o novo SUV compacto da montadora francesa produzido e concebido no Brasil Crédito: FCO FONTENELE

A francesa Renault quer sair de um lugar comum na briga com a concorrência no mercado de SUVs compactos. Ao apresentar o Kardian, a montadora entrou “à brasileira” na disputa com modelos já consolidados como Fiat Pulse e VW Nivus. O carro tem o DNA do Brasil da concepção à produção. Foi idealizado e está sendo fabricado na planta da Renault em São José dos Pinhais (PR). Está nas concessionárias de todo o País desde março e foi testado pelo O POVO nas ruas de Fortaleza em abril. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Kardian faz barulho em silêncio. No estilo brasileiro, ele “chega, chegando”. Não passa despercebido a quem contempla as sutilezas de um SUV com linhas bem desenhadas. A inédita cor laranja energie prendeu a atenção de muitos em meio ao vai e vem do cotidiano irrequieto da Capital cearense.

Mesmo nas arrancadas mais abruptas, o escapamento quase não emite ruídos. Silêncio que não significa discrição. Kardian é o tipo de carro com o qual não se pode “sair à francesa” sem antes se fazer notar. Mas o modelo não chega ao mercado brasileiro apenas para ser mais um SUV bonito. Ele é a grande aposta da Renault para assustar as rivais —com muito barulho— no quesito competitividade. Potência Equipado com motor 1.0 turbo flex de três cilindros, com 125 cv e 22,4 kgfm, o modelo repete a estratégia de motorização turbinada presente no Pulse e no Nivus. Contudo, inova na configuração do câmbio, tendo transmissão com dupla embreagem e seis marchas, na linha do padrão dos esportivos. O modelo da Fiat vai de CVT com sete marchas simuladas, enquanto o da Volkswagen traz sistema automático tradicional com seis marchas. Os três brigam em pé de igualdade na potência. Vantagem pequena para o Pulse, que bate 130 cv, seguido do Nivus, com 128 cv, um pouco à frente dos 125 cv do modelo da francesa. De acordo com a Renault, o Kardian atinge até 180 km/h na pista, indo de 0 a 100 km/h em 9,9 segundos com etanol e 10,7 segundos com gasolina, números razoáveis para um carro sem pretensões de disputar terreno com os esportivos.

Comodidade

Quando o assunto é espaço interno, a briga continua boa. Nivus vence no comprimento, com 4,26 m, contra 4,12 m do Kardian e 4,09 do Pulse. No entre eixos, contudo, o SUV da Renault assume a dianteira, com 2,60 m, ante 2,56 m do concorrente da Volkswagen e 2,53 m do modelo da Fiat. As dimensões generosas da cabine conferem conforto e boa ergonomia ao condutor. Nada no painel está fora do alcance de quem está ao volante. O ponto negativo é a ausência de ajuste elétrico nos bancos dianteiros, funcionalidade em falta até mesmo na versão topo de linha, a Première Edition, testada pelo O POVO. Fortaleza, CE, BR 23.04.29 - Test Drive do Renault Kardian (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 23.04.29 - Test Drive do Renault Kardian (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 23.04.29 - Test Drive do Renault Kardian (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 23.04.29 - Test Drive do Renault Kardian (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE Performance nas ruas No trajeto urbano, o Kardian enfrentou condições triviais nas grandes cidades brasileiras: buraqueira no asfalto, solo irregular, ruas alagadas e trânsito congestionado. Submeter o carro a estes cenários foi uma prova de fogo à suspensão, que se mostrou firme e estável, garantindo mais segurança nos trechos sinuosos. Nos engarrafamentos, não agradou a resposta lenta do motor à aceleração. Ficou a impressão de que o carro reage com menos agressividade quando em baixa rotação. Não é algo que compromete a dirigibilidade, mas se faz perceptível à sensibilidade dos pés. Com a rotina, talvez caia na normalidade para os futuros compradores. O desempenho do carro nas ruas varia conforme o modo de condução. São três opções disponíveis: Eco, que deixa a aceleração menos sensível e a retomada mais lenta; Sport, ideal para a estrada quando se busca extrair maior potência; e o My Sense, com configuração personalizável a partir das funcionalidades disponíveis no painel de instrumentos.