Carmais aposta no Song Pro para ampliar mercado da BYD no Ceará

Apuração feita pelo O POVO mostra números de vendas da marca na Capital no primeiro semestre de 2023 e 2024

O grupo Carmais aposta no novo Song Pro, lançado nesta quarta-feira, 17, em Fortaleza, para alavancar ainda mais as vendas da marca na região.

De acordo com Pablo Toledo, diretor de marketing da BYD Brasil, o Ceará, e, principalmente, Fortaleza, foi um vetor importante para o crescimento da BYD no País. Ele aponta que os fortalezenses surpreendentemente adotaram oBYD TAN, um SUV de sete lugares acima de meio milhão de reais.

"O Song Pro era um carro muito aguardado nacionalmente, porque o sucesso do Song Plus é um fato, e o carrro chega com um preço muito atrativo, trazendo quase os mesmo opcionais, por R$ 189.800 e R$ 199.800, preços abaixo de 200 mil, onde todos os concorrentes são acima", afirma Eduardo Veimar, diretor comercial da BYD Carmais.