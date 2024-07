BYD Song Pro: o híbrido mais elétrico entre os SUVs no Brasil

O BYD Song Pro , novo híbrido da montadora chinesa no Brasil, chega ao mercado com a maior autonomia de bateria entre os SUVs do mesmo segmento. Segundo a fabricante, o carro é capaz de rodar até 110 km sem gasolina se estiver completamente carregado. O POVO testou o modelo em São Paulo, num percurso urbano de aproximadamente 4 km.

O espaço interno é confortável e no padrão premium, a começar pelo painel, que possui uma faixa em preto diamantado e outra soft touch conectando o câmbio com o console central, posicionado em relevo médio, na altura do joelho do motorista, o que gera a sensação de que os comandos ao redor do câmbio estão à mão do condutor.

A experiência de dirigibilidade também fica melhor com a possibilidade de ajuste elétrico no banco do motorista, funcionalidade que facilita a ergonomia veicular. Contudo, esse atributo está disponível apenas na versão topo de linha. No banco do passageiro, a regulagem é manual.

Durante o percurso, duas coisas não passaram despercebidas: o motor silencioso e a direção estável. Com os vidros completamente fechados, é quase imperceptível qualquer ruído externo, ainda que o veículo esteja passando por trechos com pista irregular. Aliás, mesmo nos trechos esburacados, o condutor não sente tantas vibrações ao volante ou no espaço interno do carro.

A central multimídia tem 12,8” e boa resolução de imagem, com conectividade para os sistemas Android Auto e Apple Carplay. Mantendo a tradição dos SUVs da BYD, a tela é giratória, podendo se posicionar na vertical ou horizontal. Para isso, basta acionar o botão disponível no volante.

Assistência ao condutor

No quesito segurança, o carro traz recursos característicos dos SUVs médios no Brasil, como o Sistema de Direção Assistida Elétrica (C-EPS), Freios ABS, Controle de Tração, Assistência de Partida em Rampas (HHC), Função de Frenagem Confortável, Controle de Cruzeiro (CC), Monitoramento de Pressão dos Pneus (TPMS) e Controle Eletrônico de Estabilidade (VDC).

Faltaram, contudo, alguns recursos facilmente encontrados nos modelos da mesma categoria, como o assistente de ponto cego, frenagem de emergência e correção de faixa.

Consumo

Em relação ao consumo de combustível, a chinesa afirma que o carro roda 22,7 km/l com gasolina e pode circular até 110 km com o tanque vazio, apenas no modo elétrico. De acordo com a montadora, a autonomia da bateria é a maior entre os híbridos plug-in disponíveis no mercado brasileiro. Com o tanque cheio e a bateria 100% carregada, a autonomia chega a 1.100 km, conforme divulgou a fabricante.

A durabilidade da bateria dos rivais é inferior: o Jeep Compass híbrido, por exemplo, circula no máximo 44 km. Com a vantagem na eficiência elétrica, o Song Pro se firma como o híbrido plug-in mais elétrico do Brasil.

Produção nacional

O novo modelo chega ao mercado para ampliar o line-up de híbridos da fabricante chinesa no Brasil, que já conta com o BYD King e o BYD Song Plus no portfólio. O Song Pro, no entanto, carrega assinatura brasileira própria. Ele será o primeiro híbrido plug-in fabricado no Brasil, na fábrica de Camaçari, na Bahia, prevista para iniciar a operação até o começo de 2025.