BYD Dolphin Plus é a nova versão elétrica da montadora chinesa

BYD Dolphin Plus chega com 204 cv, nova configuração de acabamento, o Diamond Black, e a preço inicial de R$ 179.800

A BYD acaba de lançar mais duas novas versões da família Dolphin 100% elétricos: o Dolphin Plus e o Dolphin Diamond Black. Os veículos elétricos foram lançados nesta quinta-feira, 28, no Villagio JK, em São Paulo. Segundo a BYD, o novo modelo deve chegar ao Brasil na segunda quinzena de outubro.

O BYD Dolphin Plus tem foco na performance e na economia. Possui 204 cv de potência – 109 cv a mais do que o tradicional – e, com a bateria de 60,48 kWh, faz 427 km no ciclo WLTP. A versão Diamond é baseada na configuração de lançamento do modelo, mas na cor preta. Os modelos custam R$ 149.800 na versão Diamond e R$ 179.800 na versão Plus.

O lançamento do BYD Dolphin Plus faz parte da linha Ocean da marca, com referências ao mar e aos golfinhos, por conta de suas linhas internas e externas. O modelo possui uma distância entre eixos de 2,7m, proporcionando mais espaço interior.