WhatsApp cancela 6,8 milhões de contas ligadas a golpes

Getty Images O WhatsApp cancelou 6,8 milhões de contas vinculadas a golpistas em todo o mundo no primeiro semestre deste ano, segundo a Meta. Muitas das contas estavam vinculadas a centros organizados por criminosos em países do Sudeste Asiático. Segundo a Meta, esse centros frequentemente utilizavam trabalho forçado em suas operações.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O WhatsApp está implementando novas medidas antigolpes para alertar os usuários sobre possíveis atividades fraudulentas, como a adição de um usuário a um grupo por alguém que não está em sua lista de contatos. Uma tática cada vez mais comum entre golpistas envolve sequestrar contas do WhatsApp ou adicionar usuários a grupos que promovem esquemas falsos de investimento e outros golpes. A Meta afirmou que o WhatsApp "detectou e removeu contas antes que fossem colocadas em operação por grupos golpistas". Em um caso, o WhatsApp trabalhou com a Meta e a OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, para interromper golpes vinculados a um grupo criminoso do Camboja que oferecia dinheiro em troca de curtidas em postagens nas redes sociais para promover um esquema de pirâmide falso de aluguel de scooters.

A Meta disse que os golpistas usaram o ChatGPT para criar as instruções enviadas às potenciais vítimas. Normalmente, os fraudadores primeiro contatavam os alvos em potencial por mensagem de texto antes de transferir a conversa para as redes sociais ou aplicativos de mensagens privadas, afirmou a Meta. Esses golpes geralmente eram realizados em plataformas de pagamento ou criptomoedas.

"Sempre há algo estranho, e isso deveria ser um sinal de alerta para todos: você precisa pagar adiantado para receber os retornos ou ganhos prometidos", afirma a nota da Meta. Há centros de criminosos que roubam bilhões de dólares enganando as pessoas com golpes operando a partir de países do Sudeste Asiático, como Mianmar, Camboja e Tailândia. Esses centros também são conhecidos por recrutar pessoas que são forçadas a aplicar os golpes.