WhatsApp e Twitch podem ser proibidos para menores de 16 anos na Austrália

A Austrália poderia incluir as empresas tecnológicas WhatsApp e Reddit, bem como a gigante do streaming Twitch e a plataforma de jogos Roblox, na proibição nacional às redes sociais para menores de 16 anos, anunciou nesta quarta-feira (24, data local) o órgão regulador do país. Plataformas como Facebook, Snapchat, TikTok e YouTube já tinham sido incluídas na proibição, adotada na Austrália pela primeira vez no mundo.

A chefa da Comissão de eSegurança australiana, Julie Inman Grant, escreveu para mais de 16 empresas para que "autoavaliem" se estão dentro das condições da proibição. A lista inclui também Pinterest, Lego Play, a empresa de streaming Kick e a plataforma de jogos Steam. As empresas deverão apresentar argumentos se acreditam que sua plataforma pode ficar isenta da proibição, indicou a emissora de televisão nacional ABC. Inman Grant disse à ABC que alguns casos são "bastante claros", mas que a comissão lhes "dará o devido processo".