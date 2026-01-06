ChatGPT: quantos litros de água são usados para cada resposta?

ChatGPT: saiba quantos litros de água são usados para cada respostaEm cada atualização, que demanda por agilidade e ganho de consciência, aumenta o uso de água para o funcionamento do sistema; entenda como
O ChatGPT tem sido cada vez mais usado mundialmente. Por um chatbot, ambiente de respostas artificiais, dúvidas e problemas podem ser resolvidos em poucos segundos.
Lançado em 2022, o aplicativo da OpenAI recebe milhões de demandas diariamente. Com isso, aumenta, significativamente, a demanda por água e energia - que já são consumidas com outros fins de forma excessiva - necessárias para seu funcionamento.
Em cada atualização, o programa ganha mais força entre usuários, estes cada vez mais dependentes do instantâneo. No entanto, o meio ambiente paga o preço por esta rapidez, que necessita destes meios para qualquer tarefa, da mais simples à mais complexa.
ChatGPT: quantos litros de água são usados para gerar uma resposta?
Segundo uma pesquisa realizada em 2024 por estudiosos da Universidade da Califórnia, Riverside, meio litro de água potável é consumido e evaporado para 20 a 50 perguntas ou um texto de 100 palavras.
Por esse motivo, se a inteligência for usada diariamente em uma semana por cada usuário, o uso hídrico pode ser equivalente ao consumo diário de uma cidade inteira.
O que faz com que o consumo seja tão excessivo é o fato de todos os dados reunidos para gerar uma resposta são processados pelas data centers. Estes são espaços de armazenamento de tudo que passa pelas IAs, como o chatbot do GPT.
Durante o processo - que não acontece no aparelho em que o serviço está sendo usado - energia e milhares de litros hídricos são usados. Juntos, compõem sistemas de resfriamento da grande máquina, onde fica o centro de informação digital.
Não só pelo armazenamento de dados, mas o fluxo intenso serve para a formulação de respostas. Assim, a água é como gasolina é para carros no funcionamento da inteligência, mas é também como um calmante no resfriamento da máquina após momentos de alta atividade pelo aquecimento ao receber informações.
Em geral, a IA exige um grande poder computacional, sendo necessário o consumo de grande quantidade energética e a água como uma das principais delas.
Por isso, para o ChatGPT, serve como uma energia hidrelétrica para o seu funcionamento e manutenção. Isso é visto em casos de conversas em que a inteligência puxa informações concedidas em outros dias.
Leia mais
Chat GPT: o que muda com as novas atualizações?
A nova versão do Chat GPT começou a ser disponibilizada para usuários da plataforma em 7 de agosto de 2025. O GPT-5, como foi chamado, foi prometido como um modelo mais racional e eficiente pelo OpenAI.
Além de respostas mais precisas, a atualização não serve mais para os que veem a inteligência como terapeuta ou amigo. Agora, não há uso de emojis ou elogios excessivos em conversa, seguindo um modelo mais objetivo e preciso.
Apesar da objetividade, a versão precisa de mais agilidade, o que significa que haverá um consumo contínuo de água para que isso aconteça.
Enquanto isso, o data center se sobrecarrega e, com cada nova atualização, o uso da inteligência artificial passa a influenciar cada vez mais na crise de água mundial.
Não só o ChatGPT, mas qualquer outra ferramenta de IA. Apesar de consumir menos água, a média de data center processada pelo Gemini, do Google, foi de 20 milhões de litros desde 2023, considerando os 0,26 mililitros usados por solicitação, segundo a empresa.
Por isso, mesmo com medidas procuradas para resolver a crise, ao menos no que cabe ao tecnológico, a situação não é solucionada por completo, visto que o consumo diário de água aumenta por qualquer fim em que seja usado.