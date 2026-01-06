ChatGPT: quantos litros de água são usados para cada resposta?

O ChatGPT, da OpenAI, tem sido usado por pessoas do mundo todo para dúvidas e resolução de problemas / Crédito: Reprodução/ChatGPT

O ChatGPT tem sido cada vez mais usado mundialmente. Por um chatbot, ambiente de respostas artificiais, dúvidas e problemas podem ser resolvidos em poucos segundos. Lançado em 2022, o aplicativo da OpenAI recebe milhões de demandas diariamente. Com isso, aumenta, significativamente, a demanda por água e energia - que já são consumidas com outros fins de forma excessiva - necessárias para seu funcionamento.

Em cada atualização, o programa ganha mais força entre usuários, estes cada vez mais dependentes do instantâneo. No entanto, o meio ambiente paga o preço por esta rapidez, que necessita destes meios para qualquer tarefa, da mais simples à mais complexa. Leia mais Após três anos de hegemonia, dúvidas e concorrência desafiam a OpenAI Sobre o assunto Após três anos de hegemonia, dúvidas e concorrência desafiam a OpenAI

ChatGPT: quantos litros de água são usados para gerar uma resposta? Segundo uma pesquisa realizada em 2024 por estudiosos da Universidade da Califórnia, Riverside, meio litro de água potável é consumido e evaporado para 20 a 50 perguntas ou um texto de 100 palavras. Por esse motivo, se a inteligência for usada diariamente em uma semana por cada usuário, o uso hídrico pode ser equivalente ao consumo diário de uma cidade inteira. O que faz com que o consumo seja tão excessivo é o fato de todos os dados reunidos para gerar uma resposta são processados pelas data centers. Estes são espaços de armazenamento de tudo que passa pelas IAs, como o chatbot do GPT.

Durante o processo - que não acontece no aparelho em que o serviço está sendo usado - energia e milhares de litros hídricos são usados. Juntos, compõem sistemas de resfriamento da grande máquina, onde fica o centro de informação digital. Não só pelo armazenamento de dados, mas o fluxo intenso serve para a formulação de respostas. Assim, a água é como gasolina é para carros no funcionamento da inteligência, mas é também como um calmante no resfriamento da máquina após momentos de alta atividade pelo aquecimento ao receber informações. Em geral, a IA exige um grande poder computacional, sendo necessário o consumo de grande quantidade energética e a água como uma das principais delas.