BBVA fecha acordo com OpenAI e libera ChatGPT Enterprise para todos os 120 mil funcionários

O BBVA implementará o ChatGPT Enterprise para todos os 120 mil funcionários em 25 países do banco como parte de um acordo anunciado com a OpenAI que visa a expansão da colaboração iniciada em maio de 2024 com um programa estratégico plurianual de transformação de inteligência artificial (IA). De acordo com nota divulgada nesta sexta-feira, a medida representa um aumento de 10 vezes em relação à implementação atual.

"Isso o torna uma das maiores implementações corporativas de IA generativa no setor de serviços financeiros e um exemplo de como a IA pode ser usada para aprimorar fluxos de trabalho em um ambiente altamente regulamentado", ressalta o comunicado.