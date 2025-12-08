Mudanças climáticas ameaçam sistemas de água e energia da Ásia, alertam relatórios

As mudanças climáticas estão pressionando os sistemas de água e energia da Ásia e colocando milhões em risco, segundo dois relatórios. O Banco Asiático de Desenvolvimento estima que os países da região precisarão investir US$ 4 trilhões em água e saneamento entre 2025 e 2040, mas os governos atualmente cobrem apenas 40% desse valor. Enquanto isso, desastres como enchentes, secas e tempestades se intensificam, degradando ecossistemas e ameaçando o abastecimento básico.

A pressão também atinge o setor de energia. Pesquisa do Asia Investor Group on Climate Change e do MSCI Institute aponta que calor extremo, enchentes e falta de água já custam US$ 6,3 bilhões anuais às empresas elétricas asiáticas, cifra que pode ultrapassar US$ 8,4 bilhões até 2050. A região, responsável por 60% da capacidade global de geração, segue altamente dependente do carvão, tornando sua infraestrutura ainda mais vulnerável.