Após três anos de hegemonia, dúvidas e concorrência desafiam a OpenAI

Três anos depois de o chatbot ChatGPT catapultá-la para o topo como nenhuma outra startup, a OpenAI vem sendo alcançada pela concorrência, o que gera críticas e dúvidas no setor tecnológico e entre investidores. "A OpenAI é o próximo Netscape: condenada ao fracasso e perdendo dinheiro", escreveu no X o investidor Michael Burry, famoso pelo filme "A Grande Aposta", no começo de dezembro.

Ele se referia ao portal que, no início de 1996, controlava cerca de 90% do mercado de navegadores na web, mas tinha apenas 1% nove anos depois. "Era inevitável", acrescentou Gary Marcus, pesquisador conhecido pelo ceticismo sobre como o ecossistema da inteligência artificial (IA) está estruturado. "A OpenAI perdeu liderança e quis abraçar o mundo". A jovem empresa de San Francisco será reconhecida para sempre como o gênio que deixou a IA generativa sair da lâmpada. Seu agora famoso chatbot ChatGPT bateu com folga todos os recordes de crescimento para um produto de consumo de massa, saindo do zero em novembro de 2022 para mais de 800 milhões de usuários por semana atualmente.

Sua valorização chegou a 500 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 2,7 bilhões, na cotação atual), uma cifra desconhecida até ser desbancada pela SpaceX há poucos dias. Mas, por outro lado, a OpenAI terminará o ano com um prejuízo de vários bilhões de dólares e sem a expectativa de ser rentável antes de 2029. A própria companhia se comprometeu a pagar mais de 1,4 trilhão de dólares (R$ 7,5 trilhões) a fabricantes de chips e construtores de centros de dados para ampliar maciçamente sua capacidade de computação, cruciais para o desenvolvimento da IA.

Sua trajetória financeira gera dúvidas, particularmente desde que a Google assegurou ter 650 milhões de usuários de sua interface de IA, Gemini. - Uma fatia do bolo - Sam Altman, diretor-executivo da OpenAI e reconhecido como um vendedor talentoso e encantador, mostrou pela primeira vez sinais de irritação no começo de novembro, ao responder a uma pergunta sobre contratos de mais de um trilhão de dólares (R$ 5,3 trilhão).

Dias depois, ele avisou internamente que a OpenAI corria o risco de enfrentar "um contexto agitado" e um "entorno econômico desfavorável", mencionando os avanços da Google. Depois, lançou um "código vermelho", instando suas equipes a concentrarem seus esforços no ChatGPT. Na quinta-feira passada, a OpenAI revelou um novo modelo de IA, o GPT-5.2, cujo desempenho está entre os primeiros em múltiplas medições, e anunciou no mesmo dia uma aliança importante com a Disney.