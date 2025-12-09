WhatsApp: o que mudou no app em 2025 e quase ninguém percebeu

WhatsApp em 2025: o que mudou no app neste ano e quase ninguém percebeuRecursos discretos de segurança, personalização e inteligência artificial transformaram o WhatsApp aos poucos, sem chamar a atenção dos usuários; confira
Ao longo de 2025, o WhatsApp passou por uma série de atualizações silenciosas que alteraram significativamente a experiência de uso do aplicativo.
Sem grandes anúncios ou mudanças visuais radicais, novas funções foram incorporadas de forma gradual, o que fez com que muitas delas passassem despercebidas por boa parte dos usuários.
Confira a seguir o que mudou no aplicativo e quase ninguém percebeu.
Entre as novidades, o aplicativo passou a permitir a criação de figurinhas diretamente a partir de selfies ou imagens da galeria, sem a necessidade de apps externos.
Também foram adicionados efeitos de fundo e filtros simples para fotos e vídeos enviados em conversas privadas, aproximando o WhatsApp de recursos já comuns em outras redes sociais.
As mensagens de voz também ganharam ajustes importantes. Em 2025, passou a ser possível gravar áudios com apenas um toque, com opções para pausar, retomar ou descartar antes do envio.
A função reduz erros e facilita o envio de mensagens mais longas, especialmente no uso cotidiano.
WhatsApp em 2025: avanços em segurança e privacidade
O WhatsApp passou a oferecer login por passkey, sistema que substitui códigos enviados por SMS por autenticação biométrica, como impressão digital ou reconhecimento facial.
A mudança busca reduzir tentativas de clonagem de contas e tornar o acesso em novos dispositivos mais seguro.
Além disso, ajustes finos em controles de privacidade foram implementados, permitindo gerenciar com mais precisão quem pode visualizar foto de perfil, status e confirmação de leitura.
WhatsApp em 2025: status mais sociais e perfil integrado
O aplicativo também incorporou recursos que aproximam o WhatsApp de outras plataformas da Meta.
Os chats ganharam opções extras de personalização, como novos temas e cores de conversa, permitindo que cada usuário adapte a aparência das mensagens conforme preferência pessoal.
As mudanças foram implementadas de forma gradual, o que ajudou a diluir a percepção de novidade.
Mais agilidade no envio de arquivos
Outra atualização relevante foi a ampliação do envio de mídias. O WhatsApp passou a permitir o compartilhamento de até 100 arquivos de uma vez em uma única mensagem, facilitando trocas de fotos, vídeos e documentos, especialmente em grupos e conversas de trabalho.
A compactação de arquivos também recebeu melhorias, oferecendo mais controle sobre qualidade e tamanho dos conteúdos enviados.
Inteligência artificial integrada ao app
Ao longo de 2025, o WhatsApp começou a integrar recursos baseados em inteligência artificial, por meio da Meta AI.
As funções incluem auxílio na criação de figurinhas, sugestões automáticas de resposta e ferramentas de apoio para contas comerciais, especialmente voltadas para atendimento ao cliente e organização de mensagens.
Para pequenos empreendedores, essas mudanças reforçam o papel do aplicativo como ferramenta profissional, indo além do uso pessoal.