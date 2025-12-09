WhatsApp: o que mudou no app em 2025 e quase ninguém percebeu

Mesmo discretas, as novidades mostram como o WhatsApp seguiu se transformando em 2025 / Crédito: Stan Honda/AFP

Ao longo de 2025, o WhatsApp passou por uma série de atualizações silenciosas que alteraram significativamente a experiência de uso do aplicativo. Sem grandes anúncios ou mudanças visuais radicais, novas funções foram incorporadas de forma gradual, o que fez com que muitas delas passassem despercebidas por boa parte dos usuários.

Confira a seguir o que mudou no aplicativo e quase ninguém percebeu.

Entre as novidades, o aplicativo passou a permitir a criação de figurinhas diretamente a partir de selfies ou imagens da galeria, sem a necessidade de apps externos. Também foram adicionados efeitos de fundo e filtros simples para fotos e vídeos enviados em conversas privadas, aproximando o WhatsApp de recursos já comuns em outras redes sociais.

As mensagens de voz também ganharam ajustes importantes. Em 2025, passou a ser possível gravar áudios com apenas um toque, com opções para pausar, retomar ou descartar antes do envio. A função reduz erros e facilita o envio de mensagens mais longas, especialmente no uso cotidiano. WhatsApp em 2025: avanços em segurança e privacidade

O WhatsApp passou a oferecer login por passkey, sistema que substitui códigos enviados por SMS por autenticação biométrica, como impressão digital ou reconhecimento facial.