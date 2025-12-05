Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Meta faz parceria com meios de comunicação para ampliar conteúdo de assistente de IA

Meta anunciou, nesta sexta-feira (5), que integrará conteúdos de grandes veículos de comunicação, como CNN, Fox News e Le Monde, a seu assistente de inteligência artificial (IA), para fornecer aos usuários informações em tempo real em suas plataformas. 

O acordo, que ocorre em um contexto de preocupação com o futuro da imprensa na era da IA generativa, prevê que os usuários da Meta AI tenham, entre as respostas a perguntas sobre atualidades, links para artigos nos sites dos meios de comunicação associados.

