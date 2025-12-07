Recompensas do programa Local Guides do Google Maps valem a pena?

Conheça o programa Local Guides do Google Maps / Crédito: Divulgação/Google

O Local Guides, da plataforma Google Maps, beneficia usuários que compartilham fotos, avaliações e até sugerem modificações em informações incorretas sobre os locais. Para isso precisam chegar pelo menos ao nível 4 do programa. Em fóruns online sobre o programa, há quem afirme que os benefícios para comunidade se sobrepõem aos prêmios oferecidos pela Google, alegando que a empresa não dá prêmios facilmente.

Confira o que é o Local Guides do Maps e saiba se os prêmios valem a pena. O que é o Local Guides do Google Maps? O Local Guides beneficia usuários que escrevem avaliações, compartilham fotos, respondem a perguntas, adicionam ou editam lugares e verificam fatos no Google Maps. Quanto mais interações e conteúdos postados na plataforma, mais pontos ele obtém. E, ao acumular pontos, vai subindo de nível. Ainda, a Google só permite que contas de pessoas físicas e contribuições de empresas não são consideradas.

Local Guides: como participar?

Se você está em um computador: Abra o Google Maps e faça login com sua conta do Google;



Clique no menu (três linhas) no canto esquerdo superior da tela;



Depois, clique em “suas contribuições” e veja se está cadastrado no programa;



Caso não, toque em “Participar do Programa de Guias Locais” e siga as instruções para se inscrever. Se você está em um dispositivo móvel: Abra o Google Maps e faça login com sua conta do Google;



Toque na sua foto no canto superior esquerdo para abrir o menu;



Deslize a tela para baixo e selecione “Seu perfil”;



Também é possível se cadastrar no site: https://maps.google.com/localguides/.

Local Guides: quais são os níveis?

Para começar a ganhar prêmios, os usuários devem alcançar o nível 4, que requer, pelo menos, 250 pontos. A partir daí, o selo do Local Guides é mostrado nas contribuições do usuário. A pontuação não expira. Confira os níveis do Local Guides: Nível 1: 0 pontos;

0 pontos; Nível 2: 15 pontos;

15 pontos; Nível 3: 75 pontos;

75 pontos; Nível 4: 250 pontos (ganha selo);

250 pontos (ganha selo); Nível 5: 500 pontos;

500 pontos; Nível 6: 1.500 pontos;

1.500 pontos; Nível 7: 5 mil pontos;

5 mil pontos; Nível 8: 15 mil pontos;

15 mil pontos; Nível 9: 50 mil pontos;

50 mil pontos; Nível 10: 100 mil pontos. Para receber pontos ao contribuir com o Google Maps, a plataforma indica:

Avaliar um lugar com classificações;

Descrever sua experiência com avaliações;

Compartilhar fotografias e vídeos;

Fornecer insights com respostas;

Responder a perguntas sobre um lugar;

Atualizar as informações com edições de lugar;

Adicionar lugares que estão faltando ou

Confirmar informações.

Local Guides: quais são os prêmios? Os benefícios para quem sobe de nível no Local Guides incluem os produtos Google, seja nas aplicações ou até brindes enviados aos usuários. Eles podem receber acesso antecipado a recursos e serviços do Google Maps, descontos em produtos do Google, brindes de agradecimento por contribuições de alta qualidade e até armazenamento adicional no Google Drive. Ainda, destaca-se convites para eventos especiais, festas e encontros, além de elegibilidade para testar novos produtos e serviços do Google antes do lançamento público.

Local Guides: usuários acham que vale a pena?

Nos último anos, os usuários têm discordado quanto aos benefícios de ser um Local Guide, já que exige um número considerável de postagens, imagens e comentários na plataforma do Google Maps. Na plataforma de fóruns de discussão Reddit, os comentários positivos em sua maioria são de pelo menos cinco anos atrás, enquanto as reclamações têm aumentado nos últimos anos.